Vi må ansvarliggjøre maktpersoner

DEBATT: Det hjelper ikke at vi politikere erkjenner at vi har en klimakrise hvis vi ikke tar konsekvensen av det.

«Grå politikere som advarer mot letestans, peker ofte på at det er viktigere å påvirke etterspørselen etter tilbudet. Det er en meningsløs motsetning», skriver Ulrikke Torgersen.

Debattinnlegg

Ulrikke Torgersen 1. kandidat til Stortinget for MDG Rogaland

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Den 9. august sendte klimapanelets nye delrapport en sjokkbølge inn i den norske valgkampen. Rapporten viste at temperaturen på jorda allerede har steget med 1,5 grader siden førindustriell tid, og at mye av ekstremværet vi har sett i sommer og den siste tiden vært nær umulig uten menneskeskapte klimagassutslipp.

Klimaendringene skyldes først og fremst at vi har utvunnet og brent altfor mye kull, olje og gass. Samme dag som klimarapporten ble publisert, var FNs generalsekretær raskt ute med en tydelig oppfordring til alle land om å stanse all videre leting etter kull, olje og gass.

Vi må slutte å late som at det er endeløse svar på klimakrisen, som alle handler om å skjerme olje- og gassnæringen.

To måneder tidligere utga det internasjonale energibyrået IEA en annen rapport. IEA, som lenge har blitt brukt som sannhetsvitne av norske politikere for at vi kan fortsette å pumpe olje, slo fast at verden ikke kan lete etter mer olje og gass hvis vi skal unngå mer enn 1,5 graders oppvarming. Hvorfor klarer ikke Hilde Øvrebekk (kommentator i Aftenbladet) å ta det inn over seg. Enda viktigere: Hvorfor klarer ikke Norges mektigste oljepolitiker å forholde seg til det?

Klimapolitikkfornekter

Det farligste formen for kunnskapsfornektelse er den som personer med innflytelse og makt forfekter. Når Tina Bru insisterer på at hun fører en troverdig klimapolitikk, samtidig som hun nekter å ta inn over seg de klokkeklare anbefalingene fra klimapanelet, FNs generalsekretær og IEA, fører hun velgerne bak lyset. Om Tina Bru ikke er en klimafornekter, er hun i hvert fall en klimapolitikkfornekter.

Grå politikere som advarer mot letestans, peker ofte på at det er viktigere å påvirke etterspørselen etter tilbudet. Det er en meningsløs motsetning. Miljøpartiet De Grønne går inn for raskere utfasing av fossilbiler, en storsatsing på grønn skipsfart og en havvindutbygging i en helt annen takt og tempo enn regjeringen og Tina Bru legger opp til. Det er fullt mulig å føre en politikk for å endre både tilbud og etterspørsel.

Ta konsekvensen av kunnskapen

Hilde Øvrebekk skriver at vi må få inn litt mer «realitet inn i klimadebatten». Vel, realiteten er at vi kan ikke lete etter mer olje og nå 1,5 gradersmålet. Dette handler om hvorvidt man velger å ta konsekvensen av den kunnskapen man blir tildelt – eller om man ikke gjør det. Og Tina Bru velger å la være. Vi må slutte å late som at det er endeløse svar på klimakrisen, som alle handler om å skjerme olje- og gassnæringen. Vi må slutte å tro at vi er annerledeslandet som ikke behøver å etterfølge anbefalinger fra verdens fremste klimaforskere.

Det er ikke polariserende for klimadebatten å være ærlige om hva som må til og ærlige om hvor mye det haster. Og ansvarliggjøre maktpersoner som ikke forholder seg til virkeligheten.