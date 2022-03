Er indre Ryfylke ein del av Aftenbladets Rogaland?

Kva meinte redaktøren då ho skreiv at Aftenbladet under henne skulle gjera Rogaland større? Etter mitt syn held avisa seg med eit amputert fylkeskart.

Sjefredaktør Kjersti Sortland har som mål å gjera Rogaland større, eg har vald å ta henne på ordet, skriv innsendaren.

Tore Thorsen Jelsa

Erklæring er stolt. Aftenbladet skal gjera Rogaland større og verda mindre. Avisa under Schibsted har til nå gjort Rogaland mindre. I ein kronikk i Aftenbladet i januar stilte Heidi Hjorteland Wigestrand spørsmål om kven som kan samla Rogaland til eit fylke?

Ho meiner at Ryfylke og andre utkantområde treng å dekkast av eit større mediemangfald. Bygdene har sine eigne lokalaviser. Men det trengst minst ei større avis som kan skapa overblikk, sjå regionen under eitt og skapa nye innfallsvinklar.

Eg tok henne på ordet

Slik var mediedekninga i Ryfylke-regionen fram til det tidspunktet då Schibsted overtok Aftenbladet. Den redaktøren som då blei tilsett, la ned lokalkontora i Sauda og på Sand og definerte indre Ryfylke ut av avisas interesseområde. Nå har Aftenbladet fått ny redaktør. På ein av dei første arbeidsdagane sine i avisa, 18. januar i år, har sjefredaktør Kjersti Sortland på trykk ein tekst som kan lesast som ei programerklæring. Aftenbladet under henne skal gjera Rogaland større, skriv ho.

Både av nyfikne og interesse tok eg redaktøren på ordet og bladde ekstra langsamt igjennom avissidene frå då av og i ein månad framover. I løpet av den perioden fann eg tre saker frå indre delar av Ryfylke. Det eine var ein hyttestrid i Hjelmeland, der ein stavangerfamilie låg i konflikt med kommunen, ei sak som utvikla seg til ein føljetong. Det andre var ein margnotis frå Sauda om planlegging av ein ammoniakkfabrikk der inne. Deretter rapport frå Suldal: Buss med randabergelevar i grøfta.

For ordens skuld: I den siste månaden har bladinga gjennom Aftenbladet gått raskare, så om det har kome fleire saker frå vår region som eg ikkje har fått med meg, så ber eg om orsaking.

Er me daudkjøt?

Me er enno ein del her inne i fjordbotnane som abonnerer på Aftenbladet nærmast på refleks og av tradisjon. Me som er godt vaksne, har vokse opp med bladet. For foreldra og besteforeldra våre var Aftenbladet sjølve avisa. Aftenbladet og Bibelen var hovudlektyren, og begge skriftene sett på som omtrent like truverdige. Det er kanskje ikkje ein situasjon å lengta tilbake til. Men meir stoff frå og om distriktet vårt ville minna både oss sjølve og folk på Nord-Jæren om at me også finst.

Avisproduksjon er børs og katedral. For børsen er økonomi og salstal det argumentet som slår andre omsyn i hel. Dei etter kvart fåtalige abonnentane her inne blir, etter den tankegangen, sett på som daudkjøt som likså godt kan skjerast vekk. Samtidig flaggar avisa at ho har eit samfunnsoppdrag. Er det enno håp om at ønsket om ei overordna dekning av distriktet vårt kan bli oppfylt?

