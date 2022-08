Jo, sykkelveien er sløsing av skattepenger

Debatten om sykkelstamveien fortsetter.

Debattinnlegg

Mathias Renberg Sentralstyremedlem i FpU

Innlegget mitt om sykkelstamvegen skapte stort engasjement i kommentarfeltet og jeg fikk to svar. Både lege Stian Lobben og Venstres Kjartan A. Lunde brukte folkehelseperspektivet som argumenter for dette prosjektet.

I hele februar i år var det 437 syklister som ble registrert på målepunkt Mosvannet. I juni var tallet 2070. Ikke daglig, men for hele måneden. Mange av disse er samme syklist, for de blir registrert når de sykler både til og fra der de skal. Vi snakker altså om at i sommermåneden juni, når været legger til rette for sykling, så blir sykkelveien brukt av 69 personer hver dag.

Mange mener at enda flere vil bruke sykkelveien når den står ferdig. Ray Pritchard, som har doktorgrad i transportplanlegging fra NTNU, viser til København, hvor bruken økte med 22 prosent når de fikk en ny sykkelvei. Han mener tallet blir høyere for Nord-Jæren fordi mange i Danmark allerede bruker sykkel.

Sykkelstamvegen blir ikke først og fremst bygget for de som sykler i dag. De sykler jo uansett hvordan veien er utformet. Da må det være de ekstra syklistene man forventer som er målgruppen. En 30 prosent økning utgjør 600 personer mer i juni, eller 20 personer ekstra per dag når det er sommer. I februar blir det fem personer ekstra daglig.

Disse to milliardene fører altså til at mellom fem og 20 personer som ikke sykler i dag, begynner å sykle. Mitt spørsmål til Stian Lobben er: Dersom du hadde to milliarder kroner å bruke på folkehelsetiltak, er det her du ville brukt dem? Og til Venstres gruppeleder Kjartan Lunde; når blir sykkelveien for dyr? Hva er Venstres smertegrense, når en synes det er greit å øke fra 200 millioner til to milliarder? Hva om det hadde vært tre milliarder? Hadde det vært for mye for å få disse ekstra syklistene?

Jeg står på mitt. Det er uforsvarlig å bruke så enorme summer på så få mennesker. Sykkelstamvegen blir ferdigstilt og den kommer til å koste rundt to milliarder kroner, men hva vil de folkevalgte gjøre for at man ikke kommer i denne situasjonen igjen? Vi må kunne forvente at man har større respekt for folks hardt opptjente og surt beskattede penger.