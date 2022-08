Jeg er trett av regjeringens strømregle

DEBATT: Det store gjentagende spørsmålet til regjeringen har i måneder vært: Hva har dere tenkt å gjøre med energi- og strømsituasjonen i landet vårt? Verken statsministeren eller noen av hans statsråder har vært i stand til å svare.

Hvorfor skal det være Målrettete løsninger? Den gangen vi hadde normale energipriser, var de like for alle, private og næringsdrivende. Hvorfor skal det nå innføres målrettede forskjeller?

Debattinnlegg

Toralf Finnesand Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Gjentagende lirer de av seg, at de forstår bekymringene og følger situasjonen nøye, og at de har, eller skal, sette ned et utvalg, som skal komme med løsninger som er MBB: Målrettet, Balansert og Bærekraftig.

Dette MBB er så altoverskyggende viktig at det lammer all annen handling. Og når de engang får utredningen, sier de at den skal de se på, og så forsøke å tenke.

Hvorfor skal det være Målrettete løsninger? Den gangen vi hadde normale energipriser, var de like for alle, private og næringsdrivende. Hvorfor skal det nå innføres målrettede forskjeller?

Hvorfor skal det ikke lenger være likt for alle? Hva er hensikten med å innføre en slik splittelse? Hvordan alt skal Balanseres er jo en vanskelig øvelse, noe de må trene på. Hvordan de skal få det til å være Bærekraftig er tilsynelatende heller ikke enkelt.

Til statsministeren og hans statsråder: Stopp utredningene, ta styringen og sørg for en fast strømpris på 35 øre/kWt. Så kan dere bruke utvalgene til å utrede hvordan differansen mellom fastpris og markedspris skal behandles, og hvordan dere skal få styring på vår viktige nasjonale ressurs.

Da har dere kommet med en løsning som er helt MBB: Målrettet, – dere treffer hele folket, og næringslivet. Balansert, – dere har ikke utelatt noen. Bærekraftig, – dere ødelegger ikke for fremtidige behov.

Utredningene om prisdifferansen og hvordan dere skal få kontroll og styring, kan dere så tenke på, og behandle i fred og ro.

Gjentagende lirer de av seg, at de forstår bekymringene og følger situasjonen nøye, og at de har, eller skal, sette ned et utvalg, som skal komme med løsninger som er MBB: Målrettet, Balansert og Bærekraftig.