Den nye sjefen i Norges Bank bør ikke hete Jens Stoltenberg

DEBATT: Oppgaven som leder av banken kan bare utføres av en nøytral, ikke politisk fagperson med riktig utdannelse og adekvat erfaring. Jens Stoltenberg er ikke nøytral.

Oljedirektoratet fikk direktør fra Arbeiderpartiet for noen år siden. Nepotismen i partiet blir nok en gang dokumentert om Jens Stoltenberg blir sjef for Norges Bank.

Atle Sangolt Sandnes

Vi kan ikke vite, men vi kan føle oss ganske sikre på at noen med innflytelse har pålagt de som har utformet stillingsannonsen å sørge for at den passer perfekt for Jens Stoltenberg. Han har hele sitt aktive liv vært politiker, stortingsrepresentant og statsminister og vil aldri kunne unngå fortsatt å være preget av sitt partimedlemskap.

La oss tenke oss at en partileder fra ett av fløypartienes økte stillingen. La oss videre anta at han/hun hadde relevant utdannelse og erfaring. Ville en slik person bli foretrukket av komiteen når søknadene gjennomgås? Nei, ingen forstandig borger av landet tror det.

Jens Stoltenberg er 62 år og har utdannelse og erfaring som innebærer at han ikke vil ha noen problemer med å finne seg en stilling i et hvilket som helst foretak dersom han ikke velger å pensjonere seg. Som generalsekretær i Nato sitter han i tillegg på alt som er verdt å vite om forsvaret.

Leder av Oljefondet Nicolai Tangen, har Norges Banks sjef som sin overordnete. Det vil bli svært vanskelig for Tangen dersom han får en politiker som sin sjef. For noen år siden skulle Oljedirektoratet få ny direktør. Man valgte da å tilsette en stortingspolitiker fra Arbeiderpartiet. Han hadde på det tidspunkt fortsatt flere år igjen som stortingsrepresentant. Han hadde ingen erfaring fra oljebransjen og arbeidet tidligere som platearbeider på verftet i Stavanger. Tilfellet er ikke det eneste som dokumenterer nepotismen i Arbeiderpartiet. Jens Stoltenbergs heiagjeng bør ikke lykkes med sine bestrebelser ved utnevnelsen av ny banksjef.