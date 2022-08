Forsvarlige helsetjenester til ruspasienter

Pasienter med rus- og avhengighetslidelser vil også i årene framover få et forsvarlig behandlingstilbud i Stavanger-området.

Debatten om Rogaland A-senter fortsetter. Innsenderne mener ruspasienter vil få forsvarlige helsetjenester selv om a-senteret ikke nådde opp i anbudskonkurransen.

Debattinnlegg

Bjørn Egil Vikse fagdirektør Helse Vest

Ola Jøsendal assisterende fagdirektør Helse Vest

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Legene Aanestad, Alvestad og Dahle uttrykker i Aftenbladet 5. august bekymring for akuttilbudet til ruspasienter, og tap av fagkompetanse. Dette på bakgrunn av at Rogaland A-senter ikke nådde opp i anbudskonkurransen om levering av helsetjenester til pasienter med rus- og avhengighetslidelser.

Legene uttrykker særlig bekymring for ivaretakelsen av pasientgruppen under avrusning. Avrusning er i denne sammenhengen ikke et entydig begrep. Pasienter som over tid har benyttet store mengder rusmidler, kan komme i situasjoner der inntaket av rusmidler avsluttes brått, for eksempel ved overdoser som krever akutt behandling i sykehus. Denne pasientgruppen må ha det vi kaller medisinsk overvåkning, som betyr kontinuerlig overvåkning og umiddelbart tilgjengelig kompetanse for livreddende innsats. All akutt avrusning som krever medisinsk overvåkning, har blitt ivaretatt gjennom innleggelse på sykehus og vil fremdeles bli ivaretatt av helseforetaket.

Flere krav

Når pasienter som over tid har benyttet store mengder rusmidler, avslutter inntak av rusmidler, men ikke har behov for medisinsk overvåkning, kan det likevel være nødvendig med en overvåkning av pasientene. Kroppen trenger tid for å tilvenne seg en tilværelse uten inntak av rusmidler. Det kan oppstå forvirringstilstander, kramper og andre tilstander som krever rask behandling. Slik overvåkning kaller vi rusmedisinsk overvåkning. Det vil si jevnlig tilsyn av helsepersonell, for eksempel sykepleier.

Rogaland A-senter har vært den eneste private leverandøren i Stavanger-området som har levert rusmedisinsk overvåkning. Det har blant annet ført til at en stor andel av pasientene som skulle ha sin videre behandling for rusmiddelavhengighet først måtte ha en periode ved Rogaland A-senter, for så å gå videre til andre behandlingsinstitusjoner.

Det har vært sider ved denne ordningen Helse Vest har ønsket å endre, for eksempel å redusere antallet institusjoner eller aktører i et pasientforløp, og å forebygge at avrusning med rusmedisinsk overvåkning bare ett sted blir en flaskehals. Av denne grunn er det stilt krav til alle leverandører av døgnbehandling at de skal være i stand til å yte rusmedisinsk overvåkning. Samtidig er det også stilt krav til alle helseforetakene i Helse Vest om at all øyeblikkelig hjelp rusbehandling skal foregå i helseforetakene.

Forsvarlige tjenester

Ordningen med å sette helsetjenester ut på anbud har flere sider. En av dem er at etablerte fagmiljø kan bli utkonkurrert, slik vi har sett under denne anskaffelsen. Anskaffelsene er underlagt strenge krav til likebehandling, og Helse Vest har i samarbeid med Sykehusinnkjøp gjennomført anskaffelsen i tråd med lover og regler. Leverandørene Helse Vest har til hensikt å inngå avtale med har beskrevet forsvarlige helsetjenester til pasientgruppen.

Helse Stavanger er i ferd med å styrke sine behandlingstilbud til pasienter med rus- og avhengighetslidelser, blant annet for å ivareta øyeblikkelig hjelp tilbudet til pasienter med rusmiddelavhengighet. Utdanning av spesialister er en av hovedoppgavene til helseforetakene våre, og Helse Stavanger blir i stand til å ivareta denne oppgaven gjennom styrkingen som gjøres der.

Pasienter med rus- og avhengighetslidelser vil også i årene framover få et forsvarlig behandlingstilbud i Stavanger-området.