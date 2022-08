Fattige studenter skaper et fattig samfunn

DEBATT: Vanlige folk har det tøft nå på grunn av krig og prisstigning. Studentene har det enda tøffere.

Det at studenter skal presses gjennom eksamensperioder, innleveringer, praksis og forelesninger, samtidig som de må bekymre seg for om det er nok penger til middag, husleie og transport, er tragisk og uholdbart.

Kristin Lode Styremedlem Rogaland FpU og økonomiansvarlig Stavanger FpU

Nå braker semesterstart snart løst. Flere tusen studenter skal flytte, begynne på en helt ny skole og få en betydelig endret hverdag. På både Instagram, Tiktok og Facebook er det tips om nesten alt for «fattige studenter». Studenter vil mer enn de fleste oppleve en drastisk endring i personlig økonomi. Vi vil ha mindre å rutte med som følge av verdenssituasjonen og regjeringen som etter mitt syn opptrer helt hjelpeløst.

Jeg begynte mitt første år på Universitetet i Stavanger i fjor høst, og kan si til dere som begynner i år: Pass på pengene, spar der du kan og ikke bruk penger som du gjorde før. Med alle utgiftene som dukker opp når man flytter ut, er rett og slett ikke den summen man får i stipend og lån fra Lånekassen nok.

Hadde jeg ikke hatt deltidsjobb ved siden av studiene hadde ikke økonomien gått rundt. Det er trist å si at det er bare så vidt det går rundt også med deltidsjobb. Med de økte matprisene, strømprisene og det elendige boligmarkedet er det ikke rart man ser så veldig mange overskrifter om hvordan man skal leve på billigst mulig vis som student.

Det at studenter skal presses gjennom eksamensperioder, innleveringer, praksis og forelesninger, samtidig som de må bekymre seg for om det er nok penger til middag, husleie og transport, er tragisk og uholdbart. Resultatet er at hverdagen for en student er langt mer krevende enn den burde være. Dagens studenter er fremtidens leger, advokater, sykepleiere og ingeniører blant annet. Samfunnet burde legge opp til at vi kan utdanne oss under de best mulige forholdene istedenfor å bli flådd slik vi gjør nå.

Det er blitt svært vanskelig for oss å komme inn på boligmarkedet. Som følge av pandemien har det også blitt vanskeligere å finne steder å leie. Utleiemarkedet for studenter har tørket inn, viser tall fra Finn.no. Mange har blitt tvunget til å selge boliger som hadde vært egnet til leieboere og kjøpt mindre. Det er dyrt å bygge nye studentboliger og vi har altfor mange reguleringer om hvilke leiligheter som kan bygges.

Når vi får verken kjøpt eller leid, hvor skal vi da bo? Resultatet blir at mange velger å ta friår for å jobbe og opparbeide kapital for å finansiere studenthverdagen, noe som er så bakvendt og absolutt ikke fører samfunnet frem. Hver fjerde norske student er 30 år eller eldre. Norske studenter er blant de eldste i Europa, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kjære regjering, vend blikket mot oss studenter og hjelp oss, slik at vi en dag kan gjøre nytte for oss i fremtidens Norge.

