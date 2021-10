Hvorfor skriver Aftenbladet så lite om andre idretter enn fotball?

DEBATT: Hvorfor står det sjelden om andre idretter som turn, dans, kampsport, annen ballsport, sykling osv. på lokalt nivå?

Debattinnlegg

Øyvor G. Bergslien Hafrsfjord

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kjære Aftenbladet, tusen takk for den gode og spennende dekningen av lokalfotballen. Jeg har en ungdom som spiller fotball, og det er skikkelig stas å lese om hennes lag sine kamper og resultater.

Vi følger også nå mer med på andre lag i lokalfotballen, og synes dere gjør en strålende jobb her. For en god reklame for fotballen, og det kan være motiverende for nye og gamle utøvere! Men hva så med alle de andre idrettene? Jeg har også en ungdom som svømmer i Stavanger Svømmeklubb.

De fleste aktive idrettsutøvere i Norge driver med annen idrett enn fotball!

4000 aktive

En klubb som har hele 4000 aktive medlemmer, hvor det foregår viktig svømmeopplæring i tillegg til at det er unge utøvere på nasjonalt og internasjonalt høyt nivå. Hvorfor skrives det da ikke sjelden om resultater på nasjonale og internasjonale stevner som disse ungdommene er med på? Nylig ble årsklassemesterskap i svømming arrangert i regionen, hvor landets beste ungdommer i alderen 13–16 år konkurrerte mot hverandre. Her ble Stavanger Svømmeklubb rangert til Norges beste klubb, og det var mange lokale topp-prestasjoner i alle aldersgrupper. Hvorfor sto det ikke noe om dette i avisen?

Hvorfor står det også sjelden om andre idretter som turn, dans, kampsport, annen ballsport, sykling osv. på lokalt nivå? Norges idrettsforbund (NIF) har ca. 1.900.000 medlemmer, og av disse har Norges Fotballforbund ca. 273.000 medlemmer. De fleste aktive idrettsutøvere i Norge driver med annen idrett enn fotball! Så hvorfor skrives det absolutt mest om fotball? Hvor er ansvaret til Aftenbladet om å også dekke de andre idrettene?

Jeg forstår at det blir vanskelig å dekke all barne- og ungdomsidrett på samme måte som ved fotballen, da hadde det vært lite plass til andre nyheter. Men kanskje dere kunne skrevet litt mer om andre idretter? På videregående skole kan man søke om godkjent fravær ved idrettskonkurranser på nasjonalt og internasjonalt nivå. Kanskje dette også kunne vært et kriterium for Aftenbladet: Hvis idrettsprestasjonene er på nasjonalt og internasjonalt nivå, så er det «gyldig innlegg» uansett idrettsgren?

Ungdomsmesterskap i svømming

Denne helga (22-24. oktober) arrangeres Ungdomsmesterskap i svømming (ungdoms NM) i Stavanger svømmehall, hvor de beste svømmere fra hele landet er samlet for å konkurrere. Stavanger Svømmeklubb har flere utøvere som kan få gode resultater. Jeg håper da at Aftenbladet kan skrive om noe av dette, og at vi sees i svømmehallen!