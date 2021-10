Fredagens forside

Debattinnlegg

Tarald Aano Redaktør

Det har vært stort engasjement rundt Aftenbladets forside fredag. Den er selvsagt ikke utslag av ondskapsfullhet - og ikke et uttrykk for at vi er blitt en Høyre-avis. (Generelt er kritikken rimelig jevnt fordelt - noen mener vi er altfor rød, andre at vi er altfor blå. Så vi ligger vel, som politisk uavhengig avis, omtrent der vi skal.)

Når det gjelder fredagens artikkel, mener vi fortsatt den er relevant, det er et nyhetspoeng at Hadia Tajik ble strøket oftere enn andre, og det er interessant å stille spørsmål om hvorfor og drøfte årsaken og betydning av dette. En rekke av kommentarene understreker også at temaet er relevant og interessant.

Men vi ser at forsiden kunne vært utformet, og formulert, noe annerledes slik at temaet ikke overskygget for hovedpoenget med at Hadia Tajik nå skal styre en av regjeringens aller viktigste oppgaver.