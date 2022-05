Kritikk av kristne som hjelper i Ukraina gjør meg trist

DEBATT: Jeg kom hjem fra Ukraina i går. Dessverre er et av de første punktene på to do – listen min å skrive et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad som et tilsvar på Solveig Sandelsons innlegg fra 24. mars «Det er makt i de foldede hender».

Selv om jeg ikke har et forhold til kirken til vanlig, fikk jeg i Ukraina oppleve hvilket viktig verktøy kirken kan være under krisetider.

Debattinnlegg

Jan Eivind Aase Stavanger

En tidlig morgen i Ternopil, vest i Ukraina, ville jeg «booste» dagen med å lese gode nyheter om Viking FK nyheter på aftenbladet.no. Dessverre er det første jeg ser kritikk av kristne som beskyldes for å utnytte krigen, så min inspirasjon var raskt erstattet med frustrasjon, som har hengt ved meg helt til jeg kom hjem.

Kristne jobber dag og natt

I sju uker har vi kjørt flyktninger, livsviktige medisiner, utstyr til jordmødre, førstehjelpsutstyr, mat og sanitært utstyr rundt omkring i hele Ukraina. Vi har for eksempel hentet flyktninger fra fronten i Donbas, levert mat til Butsja og medisiner til Ternopil. Vi har vært i Lviv, Ternopil, Kiev, Volovets, Dnipro, Kramatorsk, Slovjansk, Liman og Bakhmut.

For tross at jeg selv ikke har et forhold til kirken til vanlig, fikk jeg i Ukraina oppleve hvilket viktig verktøy kirken kan være under krisetider. Da krigen brøt ut tok jeg og min svoger kontakt med en venn av familien. I 15 år har han og hans kone jobbet i Øst-Europa. Dagsenter for gatebarn, barnehjem og jentehjem for å hindre jenter å havne i prostitusjon, er blant prosjektene de har drevet frem. Alt i kristen regi. Nå hadde de et nytt oppdrag som de brukte nesten alle sine ressurser på. Få flyktninger i trygghet og bringe humanitær hjelp til de som trenger det.

Og det er den innsatsen jeg har sett i alle mine uker i Ukraina. Kristne folk som jobber dag og natt fordi de mener at de har et kall til å hjelpe. Mennesker som setter egne liv i fare for å redde andre. Og viktigst av alt. Mennesker med tillit til hverandre.

Folk med gode intensjoner

Tillit er fundamentet for effektivitet i en krise. For oss sjåfører var det helt avgjørende at vi hadde kirker og bedehus som fungerte som baser der vi virkelig opplevde at det var mange mennesker med nestekjærlighet som drivkraft. En plass der flyktninger var trygge og der vi kunne stole på intensjonene til de som jobbet der.

På en slik base, i Ukraina, omgitt av folk som hadde flyktet var fra krig, var det derfor nesten kvalmende å lese et innlegg hvor forfatteren åpenbart hadde som mål å rasere den tilliten. Jeg skal ikke svare på om det er makt i de foldede hender, men at kirkens hender, armer og bein har en viktig rolle i Ukraina kan jeg virkelig skrive under på.

Derfor vil jeg benytte anledningen til å hylle den innsatsen de gjør akkurat nå. Og i tillegg vil jeg selvfølgelig også legge til: Heia Viking!