Universitetets barnevernssatsing fortjener støtte

DEBATT: Torsdag 7. oktober vedtok styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) å etablere masterstudiet i barnevernsarbeid på Ullandhaug med oppstart allerede høsten 2022.

«Et nytt studium ved Universitetet i Stavanger kan nå være med på en større kompetansesatsing innenfor barnevernet på nasjonalt nivå», skriver Ine Haver.

Debattinnlegg

Ine Haver Sosionom med master i sosialt arbeid, Stavanger Ap

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Barnevernet får stadig negativ medieomtale for vedtak og beslutninger. De siste årene har dessuten en rekke saker blitt tatt opp av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Flere ganger har norske myndigheter fått alvorlig kritikk av dommerne i Strasbourg for håndteringen av omsorgsovertakelser og samværsomfang.

For bare 1,2 millioner kroner i statlig finansiering kan Stavanger allerede fra høsten 2022 komme med et solid bidrag til den lovpålagte kompetansehevingen.

Store utfordringer

Det er heller ikke bare fra utlandet regjeringen og fagdepartementet har fått advarsler om at barnevernstjenesten i Norge står overfor store utfordringer. Også gjennom flere offentlige utredninger her i landet har det kommet frem at barnevernet strever med å etterleve kravene og praksisen som barnevernloven fordrer.

Les også Regjeringsskifte for samfunnets sårbare barn

Les også #heierna-aksjon tildelt Sosialarbeiderprisen 2019

Les også Ine Haver blei funnen på gata i Sør-Korea. No lyttar Erna Solberg til henne.

Et nytt studium ved UiS kan nå være med på en større kompetansesatsing innenfor barnevernet på nasjonalt nivå. En satsing som vil svare på det tydelige kravet fra den avtroppende Erna-regjeringen om kompetanseheving i barnevernet.

En satsing som kan vise at den påtroppende regjeringen har ment alvor med alle de fine ordene de har kommet med de siste årene om å utvikle barnevernstjenesten i Norge. For igjen er det selvsagt penger det står på.

Liten investering

Torsdag 7. oktober vedtok UiS-styret å etablere masterstudiet i barnevernsarbeid med oppstart allerede høsten 2022. Dersom staten bidrar med 1,2 millioner kroner til finansieringen, vil universitetet ha 25 nye studieplasser klare om et år. Dette er virkelig en liten investering med stor samfunnsnytte.

Vi skal være stolte av at vi har et universitet i vårt område som på denne måten tar medansvar for å etterleve det klare politiske ønsket om kompetanseheving. Dette er også helt i tråd med den nye barnevernloven som ble vedtatt i juni 2021. Også av denne fremgår det at kompetansen til de ansatte i tjenesten sees på som helt sentralt for å styrke kvaliteten på barnevernets arbeid.

Innen januar 2031 må en stor andel av de ansatte ha barnevernsfaglig mastergrad eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå for å kunne jobbe som kontaktpersoner i tjenesten.

Trengs flere karriereløp

Arbeiderpartiet, som jeg selv representerer i kommunestyret i Stavanger, er et parti som ønsker å satse på barnevernet. Vi mener at barnevernstjenesten trenger flere ansatte, og har vært tydelige på at det trengs flere karriereløp for barnevernspedagoger, sosionomer og andre ansatte.

Det er viktig for Arbeiderpartiet at det legges bedre til rette for at ansatte som har behov for det, får gjennomført nødvendig kompetanseheving. For bare 1,2 millioner kroner i statlig finansiering kan Stavanger allerede fra høsten 2022 komme med et solid bidrag til den lovpålagte kompetansehevingen.

En kompetanseheving som vil være et viktig ledd i arbeidet med å sikre best mulig kvalitet i vurderingene, og som vil gi gode barnevernsfaglige beslutninger som ivaretar rettssikkerheten.

Ut fra tidligere løfter og uttalelser vil den påtroppende regjeringen ha et ansvar for å sikre at UiS kan starte opp dette tilbudet fra høsten 2022. Det koster 1,2 millioner kroner å få masterutdanningen på Ullandhaug opp og stå om et år. Det er det verdt – både av hensyn til de ansatte i tjenesten og ikke minst med tanke på barna som trenger hjelp av barnevernet.