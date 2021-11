Momsfritak på brukthandel

DEBATT: Fritak for moms på brukte klær og gjenstander er et godt miljøtiltak. Lengre levetid for varene fører til mindre belastning på miljøet.

«Momsfritak kan skape flere grønne arbeidsplasser og større mangfold i varetilbudet», skriver Besteforeldrenes klimaaksjon. Her fra IVAR sin gjenvinningsstasjon på Forus.

Innlegget er skrevet av Besteforeldrenes klimaaksjon Sør-Rogaland: Heidi H. Leite (driver bruktbutikk i Egersund), Eilef J. Gard og Silvia Kriz.

De fleste gjenbruksbutikkene i Rogaland er drevet av frivillige og ideelle organisasjoner. De gjør en stor jobb med å ta imot og sortere for videresalg brukte varer som er for gode til å kastes. Organisasjonene har en klar miljø- og bærekraftsprofil. Her arbeider mange frivillige, og butikkene har blitt gode møteplasser i lokalmiljøet.

IVAR gjorde i 2018 sin byttebu på Forus om til butikk. Den har god omsetning som stiger år for år. I tillegg finnes noen få private gjenbruksbutikker. De kjøper varene sine fra privatpersoner, loppemarked og nettauksjoner for videresalg. Sammenlignet med land som Danmark, Belgia og Nederland er det få gjenbruksbutikker i Norge og Rogaland. I disse landene finnes det egne butikker for barneklær og -utstyr, elektriske artikler, klær, møbler, antikviteter, samleobjekter og sportsutstyr. Fjernsynsprogrammer om antikviteter og loppemarked har mange seere.

Kaster 28 kilo klær

I Norge kaster privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter mange tonn hver uke av varer som kunne vært brukt om igjen. Serien Sløsesjokket på NRK får fram dette tydelig. Hver nordmann kaster i snitt 28 kilo klær i året. Tekstilindustrien er ifølge Sløsesjokket en stor kilde til forurensning og CO₂-utslipp.

Mange har fått øynene opp for at vi må kaste mindre og kjøpe mindre nytt for å ta hensyn til klimaet. Det er moderne med redesign og brukte møbler.

Så hva skal til for at brukte ting blir mer tilgjengelig?

Kanskje burde alle gjenvinningsstasjoner pålegges å forhindre kasting av alt som kan brukes igjen, og å ha et utsalg for dette? De som mottar brukte varer gratis og ikke betaler lønn til personalet, betaler ikke moms. Men de som kjøper og selger brukte gjenstander og/eller tar ut lønn for arbeidet, må betale 25 prosent moms. Det betyr dyrere varer for kundene, og at det blir mer utfordrende å drive slike bedrifter og skape arbeidsplasser. Åpner man bruktbutikk privat, skal man i tillegg til husleie, lønn, driftskostnader og varekjøp også betale merverdiavgift, og regnestykket går ikke opp.

Aksept for å handle brukt

Det er mange gode argumenter for å fjerne momskravet for brukte varer. Viktigst er at det fører til mindre belastning på miljøet. Det kan skape flere grønne arbeidsplasser og større mangfold i varetilbudet. Bruktbutikker gir gode opplevelser. Ideelle organisasjoner og private aktører kan utfylle hverandre og skape større mangfold og aksept for å handle brukt.

Fretex og Virke har tatt opp momsreglene for brukthandel og bedt om at merverdiavgiftsloven endres på dette punktet. Vi støtter dette kravet.