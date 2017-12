KrFU: Menneskeverdet er uendelig, aktiv dødshjelp er aldri løsningen

I Aftenbladet fredag 1. desember skriver Anna Nijdam Svindland og Katarina Bjørsvik om Grønn Ungdoms nylig fattede vedtak om å utrede aktiv dødshjelp i Norge.

Den mest fundamentale verdien

Viktige verdier er under kraftig press i dagens Norge, og forslag som dette viser at det mer enn noen gang tidligere er viktig å stå opp for de verdiene vi ønsker at samfunnet vårt skal være bygget på. For meg er menneskeverdet den mest fundamentale verdien, at alle mennesker har en uendelig verdi fra unnfangelse til naturlig død.

Politikk handler ikke alltid om å ta de enkle og populære avgjørelsene på de vanskelige spørsmålene. Aktiv dødshjelp er et godt eksempel på dette. Det er en permanent løsning på et midlertidig problem, nemlig hvordan vi som samfunn på en bedre måte kan ta vare på sårbare medmennesker som er inne i livets siste fase.

Undersøkelser fra land hvor assistert selvmord er lovlig viser at det som oftest ikke er selve smertene som er den største frykten for dem som velger å ta sitt eget liv, men frykten for å dø alene. Ingen vil være en byrde for våre nærmeste eller samfunnet, og ingen mennesker er ikke skapt for å leve alene. Vi har sviktet som samfunn om døden er den eneste løsningen på sykdommer og lidelser. Det er et trist samfunn som ikke tar menneskeverdet på alvor.

Utredning ikke nødvendig

Mitt krystallklare budskap i denne debatten er derfor at alvorlig syke og deres pårørende skal få oppleve livet som meningsfullt gjennom varm og helhetlig omsorg, og ikke gjennom spørsmål om å avslutte det mest verdifulle på jord, nemlig selve livet.

Aktiv dødshjelp er aldri løsningen, og det er derfor ikke nødvendig med en utredning. Dersom verdighet ved livets slutt er det viktigste, inviterer jeg heller Grønn Ungdom til å diskutere andre løsninger for å bedre livskvaliteten til denne sårbare gruppen.

Les også: «Nordmenn drar til Sveits for å dø. Skal vi la dem gjøre det i stillhet, for ikke å lede andre selvmordskandidater om bord på flyet til Basel?»