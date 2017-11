Men problemet med en trygg kaiplass gjelder ikke bare MS «Sandnes» – det gjelder alle veteranbåtene i Stavanger – ikke minst MS «Rogaland» som er utpekt til byskip. I tillegg til disse to store skipene er det en rekke mindre fartøyer som er vernet og som trenger en trygg plassering. Og skal det ordnes opp, bør det gjelde alle fartøyene og være en permanent ordning.

Grundig utredning

I de nærmeste måneder skal sentrumsplanen for Stavanger behandles politisk – og her ligger løsningen på bordet: Veteranbåtmiljøet i byen har laget en grundig og omfattende utredning om permanent veteranskipshavn mellom Jorenholmen og Oljemuseet.

Her er det foretatt en utfylling ved den gamle Steinkarkaien, men kaien ligger der kan graves frem igjen. Det vil gi plass ikke bare til Rogaland og Sandnes, men også til de mange andre.

Flere av disse hadde sin faste plass i dette området, f.eks. «Nøkk», «Riskafjord II», «Hundvaag I», «Jøsenfjord» og mange andre. En veteranbåthavn her vil gi et historisk og autentisk havnemiljø sentralt i sentrum. Her kan de gamle kaier reetableres, og i bakgrunnen er det fortsatt gamle sjøhus og andre bygninger som også var der på 1950-tallet og lenge før det.

Da Fjordsteam fylte Vågen med båter i sommer, ble planen presentert for riksantikvaren, og Aftenbladet kunne melde at han var begeistret. Dessverre har ikke begeistringen vært like stor og entydig blant politikerne når sentrumsplanen har vært til behandling. Bekhuskaien er trukket frem som et alternativ og fjerning av Geoparken har det også vært innsigelser mot. For å ta det siste først – det er ingen grunn til å stille to gode formål opp mot hverandre.

Geoparken kan flyttes

Geoparken må vi beholde, men den kan flyttes et annet sted. Området mellom Fiskepiren og Bekhuskaien er mindre egnet til veteranhavn siden det ikke er bevart slik det var. Her det fylt ut med gate og rundkjøringer mellom sjøen og de gamle sjøhusene, og det lar seg neppe flytte. Derfor fremstår Steinkarkaien-forslaget som det klart, beste alternativ. Det vil gi Stavanger den flotteste veteranbåthavnen i Norge – selv ikke Vågen i Bergen vil kunne måle seg med den.