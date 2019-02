Takk til UiS for avsluttet samarbeid med Technion

UiS har siden 2014 hatt en samarbeidsavtale med det israelske Technion-universitetet. Palestinakomiteen har argumentert for at dette samarbeidet må avsluttes, det siste drøye året sammen med en rekke lokale parti og organisasjoner, også på universitetet.

Våre argumenter har gått på at et samarbeid med Israel på petroleumsområdet, der Israel har konfliktsituasjoner med sine naboland, er svært betenkelig, samt at Technion er et særdeles militarisert universitet, medansvarlige for grove brudd på folkeretten.

I møter og avispolemikk har ledelsen ved UiS vært avvisende til våre standpunkter, men da avtalen gikk ut i januar ble den likevel ikke fornyet. Vi velger å tolke dette som at UiS har tatt inn over seg våre argument, og også sett den skaden et fortsatt samarbeid med Technion kunne/ville gjøre på anseelsen til UiS. Vi er svært fornøyd med denne beslutningen – nå er det ikke lenger grunn til å være flaue over vårt universitet.