Hvor går Forsand?

Dette er aktualisert, ikke minst etter at grensejusteringen med Strand er endelig bestemt. Det er å forvente at alle er interessert i en avklaring. Det gjelder både tilhengere av at Forsand innlemmes i Sandnes kommune og de som ønsker å bli sammen med Strand kommune. Blir det flertall for Sandnes, da blir det slik det foreløpig er besluttet.

Bare en liten del ble spurt

Blir det flertall for Strand, da bør det bli en pause i forberedelsene med Sandnes, til en får en brei vurdering lokalt og fra sentrale myndigheter. Å bestå som egen kommune er ikke en reel mulighet, så langt som kommunereformen nå er kommet. Når Stortinget stemte over sammenslåingen av Forsand og Sandnes sist sommer, var det ikke gjennomført formell folkeavstemming, bare det en kaller en innbyggerundersøkelse, der en liten del av befolkningen ble spurt.

Det var heller ikke flertall i kommunestyret for å gå sammen med Sandnes, men ordfører i Forsand trosset formaliseringen av flertallssituasjonen. Innbyggerinitiativet må være grunnleggende for å få klarlagt Forsands innbyggere sitt reelle standpunkt.

Ferjedrift?

Fortsatt ferjedrift over Høgsfjorden har vært et viktig tema når en diskuterer sammenslåing av Forsand og Sandnes. Fylkeskommunen gikk onsdag 6. februar inn for å tildele konsesjon til Boreal. En privat ferjedrift som dette kommer ikke til å motta noe offentlig støtte. Hverken Sandnes, Strand eller Forsand kommune har mulighet til å bidra med økonomisk ytelse for å opprettholde privat ferjedrift. Som Aftenbladet skriver bl.a. i sin leder torsdag 31. januar: «Noen vil kanskje stusse over at det i det hele tatt skal være mulig å driv en privat ferje med lønnsomhet.» Billettpris for overfarten er ikke oppgitt enda. Om de i innledningen struper prisen, vil de antagelig ikke over tid fortsette driften med tap. Inngitt anbud lover drift 24/7, med halvtimes frekvens. Forsand er en del av Ryfylke, noe Sandnes ikke er.

Tungvint

Når selskapet som har blitt tildelt konsesjonen på ferjedriften over Høgsfjorden ikke oppnår ønsket økonomisk resultat, vil driften bli lagt ned. Da blir det veldig lang vei og tungvint for befolkningen i Forsand å nå kommunesenteret i Nye Sandnes. Flere mil må tilbakelegges og turen kommer til å gå gjennom to andre kommuner før en er fremme.

Etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) tilbakemeldte at de opprettholdt beslutningen om å overføre nordre del av Forsand til Strand, var de to ordførerne, Stanley Wirak og Bjarte Sveinsvoll Dagestad, tilbake med forunderlige utsagn.

I forsøket på å gi sin uttalelse kraft, uttrykker Wirak at KMD med sin beslutning har «drede på draget». Det ser ut til at for ham er grensejusteringen ubegripelig. Det var det ikke for flertallet i Kolabygda.

Wirak kommer også med en erkjennelse der han påpeker at nå får Strand utgiftene, mens Nye Sandnes får inntektene fra Forsand. Dette er et utsagn Forsandbuen bør legge seg på minnet.

Det tyder på at det knapt blir mye igjen av de årlige 100 millioner kraftinntektene til bruk i Forsand. Ordfører Dagestad sier han er skuffet over avgjørelsen.

Han følger opp med kommentaren at det er mange argumenter KMD ikke har tatt hensyn til, nettopp slik Dagestad selv ikke har tatt med alle forhold som er brakt inn i diskusjonen om kommunestruktur.

Ingen god løsning

I dag hører Forsand til Søre Ryfylke lensmannsdistrikt sammen med Strand og Hjelmeland. Ved en sammenslåing med Sandnes går Forsand ut av dette lensmannsdistriktet. Det er knapt en fordel for innbyggere i Forsand. Nye Sandnes synes ikke som en god løsning, i hvert fall ikke for ryfylkingene i Forsand.