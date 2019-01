Comrod skyver bort ansvaret om videresalg

10. januar kommenterte teknologiselskapet Comrod på et innlegg som undertegnede hadde på trykk i Aftenbladet 7.1. Saken gjelder Comrods produksjon av kommunikasjonsteknologi, installert for militært-sivilt bruk i Marokko, solgt via USA. Utenriksdepartementet avviser normalt å gi våpenbedrifter eksportlisens til Marokko, på grunn av landets okkupasjon av Vest-Sahara. Vi er glade for at Comrod endelig tør å svare i offentligheten, men er skuffet over innholdet i svaret.

Avviser ansvar

I sitt innlegg plasserer selskapet alt ansvar for sin eksport på norske myndigheter. «Dersom reglene endres, vil vi selvsagt rette oss etter det (…). Det vil være del av vårt samfunnsansvar», skriver selskapet. Comrod sier at AUFs appell om å kommentere og kritisere Marokko-salget er til «feil mottaker». Selskapet avviser altså blankt at de har et ansvar når de eksporterer våpenteknologi til en amerikansk kunde, vel vitende at den endelige sluttbrukeren er, mildt sagt, kontroversiell. Det er skremmende at Comrod anser denne bakveien for å være et tegn på at de tar ansvar. I sin tekst til Aftenbladet definerer Comrod sitt samfunnsansvar ut fra norske lover – ikke ut fra effekten som dets drift har på samfunnet rundt.

Følger ikke ordningen

Comrod hevder i sitt innlegg at de «arbeider etter» prinsippene til FN-initiativet «Global Compact». Hadde selskapet tatt prinsippene seriøst, ville de tilsluttet seg initiativet på linje med 130 andre norske bedrifter. Hadde Comrod vært tilsluttet initiativet, ville de ha måttet rapportere på menneskerettighetene. Det trenger de ikke nå – ettersom de altså ikke følger ordningen.

Comrod påstår at det er «feil» at foreningen Støttekomiteen for Vest-Sahara ikke har fått svar på de 22 henvendelsene de har sendt selskapet. Til det kan vi henvise til korrespondansen mellom selskapet og foreningen, der Comrod blant annet forklarer at de ikke kan besvare foreningens spørsmål.

Hvis Comrod faktisk hadde tatt samfunnsansvar slik de hevder, burde de se på konsekvensene dets drift har for befolkningen som må leve under undertrykkelsen som deres eksport risikerer å bidra til.