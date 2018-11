Ja, det foregår et teknologikappløp innen akvakultur. På den ene siden kjemper de fleste norske aktører en desperat kamp mot naturen. Målet er å øke den enormt innbringende, men samtidig svært miljøbelastende produksjonen i de skjøre, åpne merdene. For å løse dette må de overvinne naturens egne reguleringsmekanismer; lakselus, parasitter, sykdommer, vind og vær. Mye tyder på at naturen foreløpig leder an. Siste skrik blant lakselus er en mutasjon som gjør dem «usynlige» for rensefisken.

Gigantisk konkurransefortrinn

På den andre siden blir det investert store summer av både norske og utenlandske selskaper for å knekke koden med lukkede matfiskanlegg, både i sjøen og på land. Misund og flere av hans forbundsfeller har innsett at det må være et gigantisk konkurransefortrinn å produsere laksen der den skal spises, i stedet for å frakte den over halve jordkloden. Det finnes mange testanlegg i Kina, Japan, Canada og USA og Europa som gjør stadige fremskritt og enorme investeringer. De fleste norske aktører er derfor skeptiske til å bruke penger på å akselerere denne utviklingen. De innser at den dagen koden for landbasert oppdrett knekkes er det sannsynligvis over og ut med det norske lakseeventyret. Og den dagen kan komme raskere enn man tror.

I dette perspektivet; er det smart å foreslå en femdobling av norsk lakseproduksjon? Eller er det smartere å foreta en styrt avvikling av bransjen, mens det enda er håp om å bevare fjordrekene og i hvert fall noen av lakseelvene våre? Eller kanskje heller lede an i utviklingen av lukkede anlegg med sikte på å bli en internasjonal teknologileverandør?

Tromsø sier nei

Denne uken besluttet kommunestyret i Tromsø å gjøre nettopp dette siste; de sier nei til alle nye oppdrettsanlegg, og eksisterende anlegg får bare fornyet konsesjon om de går over til lukkede anlegg. Igjen ønsker Naturvernforbundet at de andre politiske partiene i Nye Stavanger kommer på banen. Hva mener Høyre, Frp, Venstre, Ap, SP og KrF er det riktige?