Ny plan for Forus − Interkommunal delplan for Forus (IKDP Forus), som er på høring til 15. september − vil pålegge fremtidige byggeprosjekter en ekstra regning på to til tre milliarder for å gi Forus et parkpreg med vannspeil og møteplasser.

Prosjektlederen for IKDP Forus hevdet i RA at «Forus har en solid betalingsevne». Men det er jo ikke dagens bedrifter på Forus som skal betale, det er fremtidige gründere, industribedrifter og kontorfirma som kunne flytte dit – men som med denne planen må betale dobbelt så høy husleie på Forus som de behøver betale andre steder. Hvorfor skal de da lokalisere seg på Forus? De kan jo ikke tvinges.

Fakta: Ny Forus-plan Hva: De tre kommunene Stavanger, Sandnes og Sola samarbeider om en interkommunal kommunedelplan for Forus, IKPD Forus. Planen skal legge til rette for at Forus kan videreutvikle og styrke sin rolle som et nasjonalt viktig næringsområde. Hvordan: Forus skal utvikles for næringsarealer, der deler av næringsområder kan omformes til arealer slik at Forus kan bli et bedre sted å jobbe og ferdes. Boligene legges i randsonene. Utvikling: Det skal bli lettere å ta seg fram til fots, med sykkel og med buss, og området skal oppleves som et trivelig sted med sosiale møteplasser og nye grøntdrag. De sentrale delene av Forus først og fremst skal planlegges for gående og syklende. Kjerneområder: Fire kjerneområder skal etableres: Kanalsletta, Koppholen, Forussletta Nord og Forussletta Sør. Kjerneområdene vil ha urbane kvaliteter, servicetilbud, attraktive uteområder, uformelle møteplasser og god tilgang til kollektivtransport. Tre soner: Forus deles inn i tre soner. Sone 1 er kjerneområdene. Sone 2 er de som vil ha nytte av Bussveien Sone 3 er randsonene lengst vekke fra Bussveien – men med god tilgang til veinettet. Kombinerte næringer som trenger plass til både kontor, lager og produksjon er tenkt i sone 2, mens industribedrifter får plass i sone 3. Innspill: Planen ser nå ute på høring, og alle som har innspill har mulighet frem til 15. september.

Lyttet til feil folk

Styringsgruppen besluttet i 2016 å ta randsonene og boligplanene ut, fordi «hovedformålet med planen er næringsutvikling». Likevel er den kraftig preget av tilrettelegging for bolig. Planforslaget redegjør nøye for uttalelser fra barn, unge, naboer, lag og foreninger. Det siterer at ungdommene ønsker seg ting å gjøre, liv etter klokken 16, et sted å gå på søndager; og at naboer og foreninger ønsker seg flere spisesteder, små parker, grønne områder og flere aktiviteter på kveldstid og i helgene.

Men de har bare intervjuet fem bedrifter. Alle er industri/kombinert-bedrifter, alle er lokalisert i relativt nye bygg på Forus, alle har godt med parkering. Ett av dem er kommunalt eid, ett er et busselskap. Og grunneierne på Forus, altså de som eier tomter og bygg, er avspist med fire linjer av 110 sider.

Ingen ansatte er intervjuet. Reisetid og -komfort er ikke omtalt, heller ikke konsekvensene av parkeringsdekningen, som i realiteten er satt til null. Planen påpeker korrekt at det er dyrt når varebiler står i kø, men overser kostnadene når kontoransatte taper tid fordi de må ta bussen eller sykle til/fra møter, gå lange distanser fra p-husene, tilpasse møtene til bussrutene etc. Husk at området er ni kvadratkilometer, og at mange møter og besøk foregår utenfor Forus.

Fake news om ønsker og behov

Etter ferdigstillelse har prosjektledelsen [på sosiale medier] gjort en såkalt undersøkelse som de nylig presenterte, hvor de påstår at Forus-ansatte ønsker seg flere parker og kaffesteder. Dette er fake news.

For det første er det ingen som vet om de som svarte, faktisk jobber på Forus.

For det andre ble de ikke spurt om de «savner» grønne møteplasser, spørsmålene var om det er mye eller lite slike steder på Forus. Folk har svart – helt korrekt – at det er lite kaffesjapper på Forus. Men det betyr ikke at de ønsker seg flere.

Prosjektledelsen later til å tro at ansatte skal tilbringe store deler av arbeidsdagen sin med å sitte i parker, drikke kaffe, spasere langs kanaler og gjøre helt andre ting enn å jobbe. Det er faktisk ikke slik arbeidslivet er.

Umulige bestemmelser

Den virkelighetsfjerne tilnærmingen er tydelig også i mange av planens andre påstander. Her er noen eksempler:

I materiellet står det: «Når bedrifter flytter og nye kommer til, bør det vurderes hva som er mest hensiktsmessig plassering. Rene industri- og lagerbedrifter bør kunne begrunne behovet.» Norge har riktignok vært omtalt som den siste sovjetstat, men så vidt jeg vet er det fortsatt ikke oppnevnt noen komité som skal godkjenne begrunnelser for at bedrifter flytter inn i ledige lokaler.

Planforslaget vil ha fortetting. Det er forståelig, men løsningsforslaget er absurd. Først viser det til at «intern flytting av virksomheter kan være nødvendig». Skal bedriftene pålegges å bytte lokaler?

Så er det lagt inn en bestemmelse om at man ikke får bygge på ledig areal med mindre man kan dokumentere at alle alternativ er forsøkt og forkastet: «Er det mulig å bruke eksisterende bygg? Finnes muligheter til å bygge om eller utvide eksisterende bygg/lokasjoner? Ikke vernet bebyggelse kan ev. rives. Ta i bruk nye eiendommer hvis andre muligheter ikke finnes.» Dette er simpelthen ikke gjennomførbart.

Planen vil også hindre varelevering til mange eiendommer fordi bestemmelsene forbyr adkomst til logistikkfunksjon over gang/sykkelveg og grønnstruktur, som man må legge langs alle veier og områder og dermed krysse for å komme inn.

Politikerne må avlyse

Det er helt påkrevet at politikerne nå tar kontroll og kansellerer hele dette planforslaget. Det er virkelighetsfjernt, dårlig gjennomført, og vil medføre kostnader som vil øke bygge- og leieprisene på Forus til et nivå hvor ingen vil eller kan ta seg råd til å etablere seg der. Det har ikke regionen råd til.

(Ingebjørg S. Folgerø er relasjonssjef i Brødrene Kverneland AS, et selskap som har flere av sine virksomheter på Forus, og som også er involvert i eiendomsutvikling. Folgerø er også varamedlem i Stavanger bystyre (H). Her skriver hun for egen regning. Red.mrk.)