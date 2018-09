Viser til innlegg i Aftenbladet 14. september av Einar Wilhelmsen som er fagansvarlig i Zero og samtidig også leder i Oslo MDG. Vi skal altså bygge ut en masse subsidierte vindkraftverk, som vil rasere mye urørt natur. Det er dette Zero og Bellona ivrer for. Dette er utbygging for at Norge skal bli «Europas grønne batteri».

Da jeg vokste opp, var det demonstrasjoner mot vannkraftutbygging blant annet Mardøla. Nå er det altså organisasjoner som vil framstå som grønne som er mest for en utbygging som raserer masse urørte kystområder fordi formålet er så «godt».

Unntak fra tendensen

Vi eksporterer mye mer strøm enn vi importerer og trenger ikke ekstra vindkraft for vår egen del i Norge. Dette var til og med tilfellet i sommer. Hensikten er at EU skal bli grønnere på bekostning av at masse urørte kystområder blir ødelagt. Wilhelmsen framstiller det som om klimaendringene vil gjøre at det blir mer usikkert når det gjelder fornybar vannkraft. Selv om vi hadde en tørkesommer i år, er det et unntak fra tendensen som er at nedbøren her i landet vil øke i det varmere klimaet i fremtiden. Det å bygge ut alt av mulig vindkraft og solkraft for å ta høyde for en vel teoretisk situasjon med at tørken skulle vare til desember og bli avløst av en sprengkald, tørr vinter, er ikke nødvendig. Sikkert er det at jordas gang rundt sola gjør at høsten kommer tilbake.

Og skulle dette scenariet skje, vil vi mer enn noen gang ha mulighet for å importere litt mer strøm enn det vi eksporterer. Et slikt underskudd vil også trolig være forårsaket av at kraftselskapene i forkant har eksportert for mye strøm og dermed tømt for mye ned i magasinene. Det er mye mer strømkabler til utlandet nå enn i 2003 som gjør at dette ikke ville skjedd i dag.

Mer energivennlige bygg og mer energibesparende elektriske produkter vil gjøre at kraftoverskuddet ikke vil bli mindre, selv om vi ikke bygger flere vindmøller.

Når det er varmt og solrikt, har vi heller ikke behov for den ekstra subsidierte solkraften som blir produsert til å fyre med.

Subsidiert rasering

Dersom drømmen om at Norge skal bli «Europas grønne batteri» gjennom storstilt utbygging av vindkraft som ZERO, Bellona og MDG jubler for, vil det føre til en subsidiert rasering av norske naturområder langs kysten. Denne naive teknologioptimismen som disse representerer utgjør derfor en stor trussel for miljøet.