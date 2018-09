I Aftenbladet 22. september sto det to gode innlegg om norsk vindkraft av både Per Hanasand i den norske turistforening, som mente at nok norsk natur nå var ødelagt til fordel for vindmøller, og Jan-Tore Jørgensen, fra Tranby, som mente at vi ikke trenger mer kraftoverskudd i Norge.

Ambivalent forhold

Selv har jeg hittil hatt et ambivalent forhold til vindmøllene rundt omkring. Det finnes nå ca. 460 av dem i Norge, med de fleste på prangende fjelltopper, spesielt mellom Egersund og Flekkefjord. Når de sviver er de ganske fine å se på, selv om man vet at fugler som ørn og enkelte trekkfugler og en del flaggermus går med, da de ikke klarer å beregne de store bladenes fart og retning.

Men, når møllene står stille, selv om det blåser bra, så er jo disse store konstruksjonene ganske meningsløse. Et godt eksempel på meningsløse møller, er de som ennå står på Fjellskår, på Lindesnes. De ble satt opp for over 20 år siden og skal nå demonteres eller fornyes. Slik de står nå, - én med bare to blader og resten står stille, ser de ut som ruiner av en svunnen tid. Levetiden til moderne møller er jo bare ca. 20 år …

Utenlandske utbyggere

Bortsett fra dette kan man forsøke å finne ut hvilken nytte vi har av de mange hundre møllene som nå sviver på fjelltoppene i Norge. Utenom signaleffekten til Europa og andre om at vi er en miljøbevisst og moderne nasjon, får kanskje kommunene og noen jordbrukere, samt staten noen kroner på leie av areal, osv. Utbyggerne synes imidlertid alltid å være utenlandske investorer (spekulanter?). Dessuten er det også utlendingene som synes å kjøpe opp all kraften de produserer, slik som Google og andre.

Men, det aller merkeligste er at utlendinger også kommer til Norge for å utnytte den billige kraften vi tilbyr industri. Således står det nå en svær fabrikk i Hordaland, som irriterer naboene med støy, som drives av kinesisk kapital. Den produserer noe så moderne som bitcoins (kryptovaluta). Denne fabrikken alene bruker like mye strøm som Mandal by.

Bærekraftig er det ikke

Det merkelige er at dette også tilsvarer all den kraften de norske vindmøllene produserer. Så kan vi lure på om det er fornuftig å bruke all vindmøllekraften til å produsere noe så latterlig, ubrukelig og lite samfunnsnyttig som bitcoins for allerede rike kinesere? Kanskje det er dette som er den «nye oljen» – forstå det den som kan – men bærekraftig er det i alle fall ikke.