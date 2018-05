Det er trist lesning. Også i lokalsamfunnet har dette blitt en mye diskutert sak.

Jeg varslet

Tankene mine går tilbake til desember 2013; da varslet jeg kommunestyremedlemmene i Hå om den uverdige prosessen som den politiske ledelsen den gang hadde satt i gang mot daværende rådmann i Hå, Lars Kolnes.

I Aftenbladets intervju med meg gikk det tydelig fram hva varslingen gjaldt: «Prosessen for å få rådmann Lars Kolnes i Hå til å slutta, fekk kommunalsjef Ragnvald Riis til å senda brev til alle i kommunestyret», skrev avisen i sin ingress til intervjuet med meg 02.12.2013.

Kort tid etter opplevde jeg at det fra ordfører, konstituert rådmann og personalsjef ble stilt spørsmål rundt meg, mine handlinger, og min skikkethet til å være kommunalsjef i Hå, ikke om selve varslingssaken.

Parallellen til Einar Reimes sak er tydelig: Hå kommune velger å omdefinere en varslingssak til en personalsak der varsleren er problemet, og på den måten «hevne seg» på varsleren. Slik opplevde jeg at Hå kommune gjorde det mot meg i 2014, slik mener Einar Reime at kommunen har gjort overfor ham i 2018. Litt oppløftende er jo likevel å lese at bergensadvokaten Birte Eriksen, som har doktorgrad i varslingssaker, fort avslører den taktikken personalsjef Bjørnseth og administrasjonen Hå kommune bruker i slike saker.

Skriftlig advarsel

Et annet eksempel på denne lederstilen er de ansatte som i desember fikk skriftlig advarsel etter å ha kritisert rådmannens forslag til økonomiplan. Og det er grunn til å tro at det finnes flere, det er vanskelig å stå fram offentlig i slike saker. En av konsekvensene av kommunens taktikk er selvsagt at potensielle varslere ikke våger å si fra. Det fører lett til et dårligere arbeidsmiljø og en «fryktkultur» som gjør Hå kommune til en mindre attraktiv arbeidsgiver.

Det kan fort gå ut over de tjenestene kommunen skal levere til sine innbyggere. Flere saker og negative oppslag i mediene den siste tiden, kan tyde på at dette alt er tilfelle. Derfor har etter min mening både nåværende ordfører og rådmannen et ansvar for å rydde opp i denne uverdige praksisen.

Stå på!

Det er krevende å stå imot en kommune som synes å akseptere en trakasserende lederatferd. Einar Reime har likevel valgt å gå rettens vei og har sendt inn en forliksklage. Det står det respekt av. Stå på!