NRK lager et redaksjonelt meget gjennomarbeidet program, som treffer målgruppen på en glimrende måte.

Viktige emner

Supernytt lærer barna om viktige emner som kropp og seksualitet, flyktningkrise, demokrati og diktatur og barns rettigheter. Min erfaring er at elevene i liten grad oppsøker nyheter på egenhånd. De fleste elever har Supernytt som sin viktigste nyhetskilde. Når jeg spør elevene hva de tenker om denne saken sier de at Supernytt tar opp saker som angår dem, og at de blir presentert i ett språk som de kjenner seg igjen i.

Elevene sier også at de kan stole på det som presenteres. Samtidig som Supernytt viser at verden ikke er perfekt. Når vi ser på Supernytt sammen i klasserommet, får elevene felles referanserammer. Vi kan også sette saker inn i en kontekst ved at vi diskuterer sakene som engasjerer.

Jeg tenker at det ikke er disse 20 minuttene med Supernytt som er den største utfordringen i elevenes skjermbruk. Mange av elevene sitter timevis foran skjermer på fritiden, her er skjermtiden i liten grad av pedagogisk art. Samtidig som de inntrykkene elevene her bombarderes med i liten grad blir bearbeidet på en pedagogisk måte, slik tilfellet er med det som elevene ser på skolen.

Ser på mye rart i fritiden

Elevene sier selv at det kan være store utfordringer med for mye spilling på fritiden. De sier at mange elever bare vil sitte inne å spille og ikke komme ut for å leke med jevnaldrende. Gjennom årene har jeg også erfart at elevene ser på mye rart på fritiden. Filmer og bilder med voldelig og seksualisert innhold er lett tilgjengelig. Dermed blir kampen mot Supernytt i maten, ikke er den viktigste i den store sammenhengen.