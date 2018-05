Vaulen badeplass er en perle av et friområde. Kanskje det flotteste friområdet i Stavanger kommune – som for øvrig er den storbyen i Norge med knappest arealer til rekreasjon, lek og friluftsaktiviteter.

Lagringsplass av byggvarer

Litt spesielt er det da at deler av dette flotte friområdet blir benyttet til lagringsplass av byggevarer. Sørbø Trelast AS har i flere tiår leid det gamle stasjonsområdet av Bane Nor. (Jernbaneområdet er i reguleringsplanen angitt som friområde). I perioder rager disse plankehaugene flere meter over bakken og blir som en vegg mot vest fra sjøen.

Materialene skal transporteres til og fra. Her benyttes trailere og semitrailere langs Stasjonsveien – en villavei såpass smal at ikke engang to personbiler kan passere hverandre på deler av strekningen. Stasjonsveien benyttes både som skolevei, badevei om sommeren og om vinteren skøytevei til Hindalstjernet. Det er et yrende liv med barn i alle aldrer.

Mange muligheter

I stedet for lagringsplass for plank kunne dette området enkelt blitt konvertert til en del av badeplassen. Om sommeren er det trangt nok på de begrensede arealene. Her kunne det blitt anlagt en tennisbane, et plaskebasseng for barn – kanskje et minigolfanlegg. Mulighetene er mange. I tillegg kunne deler av området blitt benyttet til parkering slik at en slapp kaoset i Stasjonsveien når de begrensede plassene på selve badeplassen var fylt opp.

Kan Sørbø leie, så må det vel kunne la seg gjøre å leie området også for Stavanger kommune? Så lenge arealet er regulert til friområde, kan vel heller ikke leien bli astronomisk. Og både Sørbø og Bane Nor ville fått betydelig goodwill dersom de var villige til å se på en slik løsning – raskt.