Er du glad i dyr, da er ikke Sp ditt parti

DEBATT: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har gjort seg lekker for «folk flest». Forførende taler om nærhet til folket med alle tjenester er valgflesk.

Her ulv fra Bjørneparken i Flå. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Helga Riekeles Larkollen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Vi mennesker står jo øverst i skaperverket ... Natur og dyr har bare verdi som nytte for oss. Etter ti-år med kamp mot dyremishandlingen i pelsdyrnæringen, er nedleggelse omsider vedtatt, takket være Venstre. Senterpartiet vil reversere vedtaket. Pengene overstyrer glatt dyrenes lidelser.

Vårt konsum av kjøtt må reduseres betydelig for å nå klimamålene. Menneskenes årlige forbruk av 70 milliarder husdyr raserer naturen. Det går med rundt 13 kilo korn og 20 liter vann til ett kilo storfekjøtt. Presset på ku, okse, sau, gris og kylling medfører tragiske, korte liv i overfylte binger og bur.

Albert Einstein så med gru trusselen fra en overbefolket klode for vel 70 år siden og uttalte: «Skal menneskeheten overleve må vi utelukkende gå inn for plantebasert kost». Fra Senterpartiet lyder det: Vi skal spise mer kjøtt. Dyrenes lidelser er påfallende et ikke-tema.

Sp ønsker rovdyrene vekk

Vel hundre år etter utryddelser av vår store rovdyr, bar det galt av sted. Ubalanse i økosystemet hvor vekst av hjortedyr eksploderer, viser at naturen trenger rovdyr. Gjennom 1970-årene ble ulv, jerv, bjørn, gaupe og kongeørn fredet. Så startet spetakkelet. Norske sauebønder hadde gitt opp gjeting, rovdyrene var jo borte. I dag forsvinner 120.000 sau uten tilsyn på beite hvert år. Det er greit for bøndene som til sammen får 6 milliarder i erstatning og andre overføringer. Men de 13.000 som blir tatt av rovdyr, setter sinnene i kok. Og her er det også vikarierende motiver. Skogeierne vil ha elg og hjortedyr for seg selv slik at jaktrettighetene gir maks avkastning. Alt støttes av Senterpartiet.

Kritikkverdige forhold

Deres null-visjon mot ulv flagges i partiprogram, uavhengig av Norges internasjonale forpliktelser.

Tilstander i norske fjøs har vist kritikkverdige forhold.

Løsdriftskravet for kyr som står fastlenket på bås nesten hele sin levetid, er utsatt flere ganger, takket være Senterpartiet.

Kort sagt, der velferd koster penger, svikter Senterpartiet dyrene.

Pengene overstyrer glatt dyrenes lidelser.