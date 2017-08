Seniorsaken i Rogaland vil takke Natasja Askelund for hennes kronikk: «Bleier og omsorg» i Aftenbladet 8. august. Dette var kloke ord fra en person som har fulgt utviklingen ved sykehjem i Stavanger i over 30 år som aktiv pleier.

Mangel på pleiere

Hennes innlegg «koker ned» til mangel på pleiere som skal gi våre eldre, syke beboere et verdig liv i livets siste fase. Hun sier at de som kommer inn på sykehjemmene, er sykere enn de var for en tid tilbake. Har da bemanningen økt tilsvarende? Etter hennes mening er hverdagen så travel at pleierne ikke klarer å gi den pleie og omsorg som de mener at beboerne fortjener. Hva vil levekårsadministrasjonen og levekårspolitikerne gjøre med dette?

Seniorsaken i Rogaland har tatt opp denne problematikken i mange år. Vi har skrevet i Aftenbladet. Vi har sendt kopi av disse innleggene både til ordfører, rådmann og politikere. Vi har vært ekstra opptatt av nattevaktbemanningen.

Følt problemene på kroppen

Dessverre har vi snakket for døve ører. Hvor god kontakt med beboere, pårørende og pleiere har egentlig dere med ansvar innen denne problematikken? Når skal dere mennesker med makt i byen vår, forstå at vi som engasjerer oss i disse spørsmålene, har følt problemene på kroppen. Vi kjemper for en verdig eldreomsorg som kan ta vekk frykten som mange har, for å bli avhengig av pleiere som har et stadig større tidspress for å utføre sin jobb.

Dere med makt vil antagelig også en dag ha behov for pleie på et sykehjem. Det er mens dere er i maktposisjon at dere har mulighet til å skape sykehjem som alle kan være fornøyd med, ikke grue seg til å måtte flytte inn og overlate omsorgen til overarbeidende pleiere.

Mangel på sykehjemsplasser

Seniorsaken tror at en av årsakene til at beboerne som kommer inn på sykehjem i Stavanger er stadig mer pleietrengende, er mangel på sykehjemsplasser. Nå er Lervig sykehjem innflyttingsklart, men det blir ingen nye, ledige plasser for Domkirken, Mostun, og Vålandstunet blir nedlagt. Deres beboere skal til Lervig. Det ser ut til at praksisen med å bruke kortidsplasser til dem som venter på fast plass, fortsetter.

Personer som trenger korttidsplasser, står på vent. Pårørende blir mer og mer utslitt og må «kaste inn håndkleet», for de klarer ikke å ha ansvar lenger for pleie og omsorg i sitt eget hjem. Hvis det hadde vært nok korttidsplasser, ville antagelig flere kunne bo hjemme når de til fast tid visste at det sto en korttidsplass og ventet.

Bygg nytt sykehjem

Vår bønn til dere med makt innen dette fagfeltet i byen vår er: Bygg snarest et nytt sykehjem som er planlagt for dem som er demente. Men planlegg også at de som ikke er demente, kan få en avdeling på samme sykehjem. Sørg for at det er kvalifisert og tilstrekkelig personale som kan ta godt vare på oss når vi er kommet til livets kveld. Skap sykehjem der det er sang, musikk og aktiviteter og god mat. Våre eldre som må på sykehjem, fortjener det.