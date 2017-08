Ap vil styrke sykehjemsbemanningen, flertallet sier nei

Vi takker for debattinnlegget til Aud Klovning Knudsen fra seniorsaken i Aftenbladet 25. august. Hun stiller gode og betimelige spørsmål. I tillegg er påstanden hennes om at mange av oss som sitter i politiske posisjoner, sannsynligvis vil trenge sykehjemsplass en gang i fremtiden, helt korrekt.

Tydelige skillelinjer

Knudsen spør i sitt innlegg hva vi levekårspolitikere gjør for å bedre situasjonen for våre eldre her i byen. Vi i Arbeiderpartiet vil påstå at levekårsstyret i Stavanger gjør mye bra både for våre eldre og yngre. De politiske og ideologiske skillelinjene er likevel tydelige, og for oss i Arbeiderpartiet er det viktig å lytte til dem som har skoene på og som jobber på sykehjemmene.

Gjennom årene har vi fått mange og til dels rystende fortellinger fra ansatte, pasienter og fra pårørende. Mange av disse kan kokes ned til at det er for få ansatte i virksomhetene. Det er for mange arbeidsoppgaver til at de som er på jobb klarer å rekke over alt. Helsetjenestene er komplekse og med kompleksitet kreves økt kompetanse og økt antall årsverk for å ivareta alle oppgavene på en god måte.

Redusert fravær

Derfor foreslo vi i siste budsjettdebatten i Stavanger bystyre å kjøre i gang et pilotprosjekt med økt grunnbemanning ved ett eller flere sykehjem. Det ville ikke kostet mye fordi det etter all sannsynlighet ville ha betalt seg selv ved reduksjon i sykefraværsbudsjettet. Vi får tilbakemelding fra flere hold at høyere og mer stabil grunnbemanning øker trivselen og reduserer fraværet.

Flertallspartiene i Stavanger med Høyre og Frp i spissen ønsket derimot ikke dette. Arbeiderpartiet har kjempet flere kamper for å holde Vålandstunet åpent til Lervig sykehjem åpner i januar, og til slutt fikk vi posisjonen med oss på det. Vi er i tillegg glade for at flere av våre forslag i arbeidet med demensplanen ble tatt inn og vedtatt.

Synd å høre

Men, har vi ikke nok ansatte på arbeid, vil aldri planene vi vedtar være mulige å sette ut i livet. Det er synd å høre at mange eldre ikke har det så godt som de burde ha det, og det er leit å vite at de politiske partiene i Stavanger ikke kan finne en felles vei mot målet for å øke grunnbemanningen i sykehjemmene våre.

Vi satser stort på at alle skal Leve hele livet, men Arbeiderpartiet står ganske alene i kravet om å gi sykehjemmene et kraftig løft over tid for å øke bemanningen og kompetansen, øke trivselen for de ansatte, redusere sykefraværet og derigjennom bedre pasientenes hverdag.