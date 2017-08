Vikings nedtur – 20 år med uflaks

Støtt og stadig blir Viking fremstilt som en klubb som i en årrekke har vært økonomisk vanstyrt. Og nesten like ofte brukes dette ene og alene som forklaring på hvorfor Viking sakte men sikkert har gått fra å være et topplag til et pengelens bunnlag. Dette bør ikke lenger få stå uimotsagt!

Kritikken går alt overveiende på at det har vært brukt altfor mye penger på spillerkjøp og lønninger, og at det har vært satset på feil spillere. Med fasiten i hånd er det liten grunn til å argumentere mot slike påstander. Men en annen sannhet er at de valgene Viking har tatt, i svært liten grad har blitt imøtegått annet enn i ettertid. Spillerkjøp og treneransettelser har gjerne blitt applaudert, for så å bli slaktet når det viser seg at disse slo feil ut. Og de som i sin tid kritiserte Viking for å være en bedrift mer enn en fotballklubb, den gang de økonomisk gikk «for mye i pluss», virker å stå i fremste rekke blant de som de senere år har hevdet at klubben har satset hals over hode.

En rekke av spillere som fikk tiden i Viking helt eller delvis ødelagt av alvorlige skader.

Den ene etter den andre

Hvor banalt og feigt det enn kan oppfattes, bør imidlertid en annen forklaring på Vikings ulykksalige situasjon kunne trekkes frem. Stikkordet er uflaks, og da først og fremst knyttet til spillerkjøp.

Uforholdsmessig mange av de største kjøpene siden 1997, frem til pengene forsvant fra norsk fotball for noen år siden, danner en rekke av spillere som fikk tiden i Viking helt eller delvis ødelagt av alvorlige skader. Tas andre uheldige hendelser med, var det i det hele tatt svært få av investeringene som ga den uttellingen man kunne forvente. Kun i perioden der Viking brukte pengene på nytt stadion i stedet for kostbare spillere, finner man naturlig nok et hull i rekken:

Thomas Pereira (hentet i -97): Kom som landslagsspiller. Mye skadet, og lite på banen, i de første tre og en halv sesongene.

Peter Kopteff (-97): Kun 1 seriekamp første sesongen, pga. fotbrudd.

Per Blohm (-97): Lagets bestemann i en halv sesong, før han brakk foten, og aldri kom tilbake som Viking-spiller

Martin Andresen (-97): Lengtet raskt hjem, og fikk gå gratis

Kristian Sørli (-00): Knapt på banen det første halvannet året pga. skade

Fredrik Lundqvist (-05): Svensk landslagsback. Kom knapt på banen for Viking pga. skade

Peter Ijeh (høst -06): Mistet motivasjonen for å spille for Viking etter sesongen -07. Lyn trakk tilbake et tosifret millionbud, og han ble i Viking, uten å prestere som før. Forlot senere Viking gratis

Joakim Austnes (-07): Kjøpt for mange millioner. Kom knapt på banen pga. skade

Trond Erik Bertelsen (-07): Kom som landslagsback. Hele første sesongen ødelagt av skade. Mer enn nok med å kjempe om en plass på laget etter dette

Thomas Myhre (-07): Utsatt for medienes kontinuerlige klappjakt helt fra start, etter tre tabber på fem dager for landslaget. Uvisst om dette preget prestasjonene, men han ble ikke vurdert som god nok for landslaget igjen. Fristilt fra kontrakten etter et par år, av utenomsportslige grunner

Jørgen Horn (-08): Rakk å få noen få kamper som nøkkelspiller i forsvaret, før han resten av tiden mer eller mindre kontinuerlig var satt ut av skader kombinert med utenomsportslige hendelser

Thomas Sokolowski (-08): Kom som landslagsspiller. Stort sett skadet i Viking, og kom aldri tilbake på samme nivå

Stefan Gislason (-10): Leiesoldat, og erstatter for en langtidsskadet Sokolowski. Rakk å bli nøkkelspiller før også han ble skadet etter noen kamper

Leiesoldat, og erstatter for en langtidsskadet Sokolowski. Rakk å bli nøkkelspiller før også han ble skadet etter noen kamper Patrick Ingelsten (-10): Notorisk målscorer i Allsvenskan. Langtidsskadet etter noen få kamper. Brukte lang tid på å komme tilbake på banen, uten å prestere som forventet.

Ved inngangen til tiåret stod man følgelig igjen med et lag som ikke var godt nok til å kjempe om de absolutte topplasseringene.

Fanget av økonomien

I sum ga alle disse hendelsene Viking et dårlig utgangspunkt for å møte tøffere tider for fotballklubbene i Norge inneværende tiår. Med en litt mer normal porsjon uflaks ville spillerinvesteringene rundt 2007/2008 gitt Viking et svært så solid fundament å bygge på. I stedet ble det brukt masse penger på spillere som til sammen fikk bidratt lite, og brakte null og niks av penger i kassen når de gikk videre til nye klubber. Ved inngangen til tiåret stod man følgelig igjen med et lag som ikke var godt nok til å kjempe om de absolutte topplasseringene, og som langt fra genererte tilstrekkelige inntekter til å dekke de kontraktsfestede spillerlønningene.

Hvis så ikke skjer, er det god grunn til å tro at vi i nye 26 år må klare oss uten seriegull.

Nå er det opp til oss!

Det kan sikkert hevdes at det kunne og burde ha vært strammet enda hardere til på et tidligere tidspunkt. Men et så kraftig fall i publikumsoppmøtet i Tippeligaen, kombinert med en oljekrise som har truffet byen med en styrke få eller ingen hadde spådd, kan det simpelthen ikke forventes at det tas høyde for! Og hadde slike forholdsregler blitt tatt, ville kritikken om mangel på ambisjoner garantert blitt massiv. Kravet fra omgivelsene er at Viking til enhver tid skal være et topplag, og at det skal satses deretter.

Grunnlaget for denne satsingen er og blir at publikum møter på Stadion i tykt og tynt! Hvis så ikke skjer, er det god grunn til å tro at vi i nye 26 år må klare oss uten seriegull. Nøkkelen til suksess er det vi selv som sitter med!