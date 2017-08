I kongsgården på Avaldsnes sitter kong Olav Digre torsdag etter påske ved matbordet, årmannen Tore Sel forteller med stor skadefryd om sitt møte med Asbjørn Selsbane: «Da vi tok fra ham seilet, gråt han! Tore fikk aldri sagt mer, Asbjørn hugg av ham hodet som falt ned på bordet foran kongen. Bare ved kloke folks iherdige hjelp unngikk Asbjørn døden der og da, henrettelsen ble utsatt til søndagen, da sto Asbjørns morbror, Erling Skjalgsson, ved kirken med en hær på femten hundre mann, han kunne true kongen til et forlik.

Nyvinningsår for Stavanger

Så mektig var hersen over Vestlandet. På et døgns varsel kunne han mønstre en slik styrke. Men han var ikke bare hærfører, han hadde en utstrakt handel og stor virksomhet, vi leser for eksempel om sildefiske i sagaen. I fortellingen om Asbjørn er det kornhandel det gjelder. Nå viser arkeologiske funn at på denne tiden kan det ha vært livlig virksomhet i Stavanger. Her har nok lasting og lossing av skip foregått i stor stil for de handlende. Og etter tidens samfunnsforhold var det hersen Erlings bud som måtte etterfølges. Helt til denne hendelsen med Asbjørn hadde han holdt fred med kong Olav, men sagaen forteller at etter dette var de åpne fiender. Det er vel ikke urimelig å anta at Erling nå så helt og holdent bort fra kong Olavs påbud i sin del av landet. Utskipningshavnen hans ble bare viktigere enn før. Året 1025 kan ha vært nyvinningsår for Stavanger. Stavanger var høyst sannsynlig by, etter den tids målestokk, fra året 1025.

Blir ikke mindre

Hundre år som by har nok Stavanger vært da byen ble verdig til bispesete og bygging av en kirke som i den tid, 1125, måtte være helt uten sidestykke. I 2025 kan da Stavanger feire sitt tusenårsjubileum, og Domkirken sitt nihundreårs. Jubileumsfesten blir ikke mindre ved at to store begivenheter feires!