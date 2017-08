Vi er i hvert fall på rett spor! De fleste bostedsløse på Vestlandet befinner seg i Bergen, Stavanger og Sandnes. Derfor er det ekstra gledelig at disse tre byene har hatt kraftig nedgang i antall bostedsløse.

Den siste bostedsløsetellingen viser at Stavanger har hatt en nedgang på 62 prosent, fra 295 bostedsløse i 2012 til 111 i 2016. Dette er den største nedgangen av alle landets storbyer, og langt over landsgjennomsnittet på 36 prosents nedgang. Sandnes er hakk i hæl med en nedgang på 57 prosent, mens Bergen i samme periode har hatt en nedgang på 21 prosent, fra 616 til 486.

Unge og barnefamilier

I Norge har vi telt bostedsløse i 20 år. Antallet sank først, økte siden, og stabiliserte seg så. Men siden 2012 er antall bostedsløse på landsbasis gått ned fra 6300 til 3900 i 2016. Dette er den største reduksjonen vi har sett siden første telling i 1996. Særlig gledelig er den store nedgangen blant våre prioriterte målgrupper, unge og barnefamilier.

Resultatene viser at vi får det til når vi jobber langsiktig og strategisk. Hva skyldes nedgangen? NIBR-rapporten «Bostedsløse i Norge 2016» fastslår at reduksjonen er et resultat av en langvarig, bred nasjonal satsing der kommunene har jobbet systematisk over lang tid. Den nasjonale strategien «Bolig for velferd» stadfester at alle må bo, og at med riktig hjelp kan alle bo.

Tett samarbeid

Husbanken har i flere år hatt et tett samarbeid med de kommunene som har de største boligsosiale utfordringene. Kommunene benytter Husbankens lån og tilskudd godt til å skaffe boliger, og tilfører tjenester som bidrar til at den enkelte kan bli boende.

I Stavanger har 1150 husstander, som ellers ikke ville fått boliglån, kjøpt seg bolig ved hjelp av startlån i perioden 2013-2016. Et «fra-leie-til-eie-prosjekt» i Sandnes kommune fører til at 20-30 husstander i året får hjelp til å kjøpe egen bolig. For sin helhetlige og tverrfaglige innsats, vant Sandnes statens pris for boligsosialt arbeid i fjor.

De gode resultatene vil Husbanken nå videreutvikle. Her er samarbeidet med andre statlige etater, som helse og sosiale tjenester, og med kommunene avgjørende for å lykkes.

Gode resultater

Husbanken har jobbet aktivt med å gjøre metoden Housing First kjent i Norge. Tanken er at bolig må på plass før annen utvikling kan skje. Den bostedsløse flytter rett inn i egen bolig, og får oppfølging fra et tverrfaglig team. Beboeren skal selv velge boligens lokalisering og hvilke tjenester han eller hun skal få. Metoden kan vise til svært gode resultater i USA og Europa, og er nå etablert i fire vestlandskommuner.

I Bergen har 35 bostedsløse fått et tilbud gjennom et Housing First-prosjekt, og 25 i Stavanger. I Norge viser forskningen at personer som ikke har klart å nyttiggjøre seg av andre tilbud, for første gang på mange år klarer å bo selv på en god måte. Vi tror derfor Housing First kan være en nyttig del av det boligsosiale arbeidet i flere kommuner.

Som bostedsløs regnes de som ikke har et sted å bo, som ikke har et sted å være kommende natt, som er henvist til tilfeldige eller midlertidige alternativer, samt de som skal ut av fengsel eller institusjon innen to måneder, uten å ha en ventende bolig.

Berømmer kommunene

Nøkkelen til å lykkes ligger hos kommunene. Jeg vil berømme kommunene for deres innsats for å skaffe bostedsløse bolig, og hjelp til å mestre boforholdet. Vi kan ikke tillate oss, verken i kommunene eller i staten, å slå oss til ro før alle er i hus.