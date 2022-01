Skal vi aldri lære?

DEBATT: Kanskje kan våre folkevalgte enda ta til vettet og la det gamle politihuset få stå slik at Metropolis kan fortsette i godt innarbeidet spor.

De unges kulturhus, Metropolis, inneholder danse- og musikkstudio, storsal for 300 publikummere, møterom, organisasjonskontorer og egen kafé for de unge.

Per Th. Grimnes Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger

Nils Jacobsen Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger

På forsommeren i fjor lanserte Dag Mossige en oppsiktsvekkende idé om å gjenreise det gamle posthuset. Den staselige bygningen ble revet i 1974 tross heftige protester. Ikke minst ungdommen sto den gang på barrikadene. Vi noe eldre, husker «Posthusaksjonen».

Metropolis betrakter selvsagt dette som nær en katastrofe, masse arbeid og stor kostnad som ikke styrker, tvert om svekker institusjonen.

De unge hadde ikke noe egnet tilholdssted i byen og ønsket å etablere et ungdommens kulturhus. Et knapt bystyreflertall trosset dette. Huset ble smadret rett for nesen til de unge, og mange «siddiser» som forfektet vern av den historisk interessante jugendbygningen – et hovedverk til Jens Zetlitz Monrad Kielland, en arkitekt med dype røtter i vår by. Men Mossiges idé om å gjenreise huset vant ikke fram, en kopi ble betraktet som en dårlig erstatning.

I lys av Mossiges initiativ er det med stor undring vi leser hans innlegg i Aftenbladet 29. des. og Rogalandsavis 30 des.: «Bil er best under bakken».

Skal historien gjentas

Dag Mossige, Ap’s gruppeleder og styreleder i foretaket Stavanger Parkering, slår i sitt innlegg et slag for å anlegge 300 nye p-plasser ved Nytorget. De vil han opparbeide under politikammeret. Huset som er verneverdig, må da rives, og de unges kulturhus, Metropolis, blir kastet ut. Likheten med miseren knyttet til vårt gamle posthus er påfallende. De unges kulturhus inneholder danse- og musikkstudio, storsal for 300 publikummere, møterom, organisasjonskontorer og egen kafé for de unge. Alt dette må forlates og reetableres et annet sted, for senere kanskje å flytte tilbake. Metropolis betrakter selvsagt dette som nær en katastrofe, masse arbeid og stor kostnad som ikke styrker, tvert om svekker institusjonen.

Mål og mening

Nytorget skal rustes opp og utvikles som byens kulturtorg. Det har politikerne bestemt. Vi som følger denne saken, forvirres. Først ble antikktorget skubbet ut, så fulgte nyhetene om forflytting av Kunstsenteret og Metropolis. Bare kulturkirken, St. Petri, ville i så fall være tilbake. Kunstsenteret skal nå likevel få bli – en gladnyhet! Kanskje kan våre folkevalgte enda ta til vettet og la politihuset få stå slik at Metropolis kan fortsette i godt innarbeidet spor.

Andre helt sentrale målsettinger er nullvekst i bruk av privatbil og kommunens mål om 80 prosent reduksjon i klimagassutslipp før 2030. Mossige tar overhodet ingen hensyn til dette når han argumenter for flytting av virksomheter, riving av godt brukbar bygningsmasse, fulgt av omfattende nybygging til erstatning for det som rives. På toppen av det hele ivrer han for hele 300 nye parkeringsplasser, sprengt ned i grunnfjellet. Dette gir i sum en stor klimabelastning, aldeles unødvendig og i åpenbar strid med overordnet målsetting.

