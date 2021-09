Er satsing på norsk industriutvikling blitt for tannløs?

DEBATT: Norsk industriutvikling er imponerende lesning når vi går tilbake i tid og ser på vannkraftutbygging, sjøfart, hermetikk og oljevirksomhet osv., men hvordan ser det ut i dag og framover?

«Det snakkes også mye om å overføre vår kompetanse fra offshore oljevirksomhet til fornybar industri. Hvorfor ikke da satse stort på utvikling av bølgekraft, hvor vi kan nyte godt av vår unike kompetanse innen maritime ingeniørmiljøer, verftsindustrien, offshore fartøytjenester osv.», skriver Jens Myklebust.

Debattinnlegg

Jens Myklebust Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det snakkes mye om den nye oljen, men er dette utplassering av vindmøller som er produsert i andre land, uten tilhørende nasjonale fordeler som vannkraft og oljevirksomheten gir oss? Eller er det produksjon av batterier i konkurranse med gigantene i Asia og USA?

I dag brukes massevis av offentlige penger på innovasjon og forskning, men hvor blir det av de virkelig banebrytende nye næringene?

Tror det blir dyrt og vanskelig

Det snakkes også mye om å overføre vår kompetanse fra offshore oljevirksomhet til fornybar industri. Hvorfor ikke da satse stort på utvikling av bølgekraft, hvor vi kan nyte godt av vår unike kompetanse innen maritime ingeniørmiljøer, verftsindustrien, offshore fartøytjenester osv. I dag er det flere land som satser friskt på bølgekraft uten å ha disse fordelene, og som heller ikke har så god tilgang på bølger som vi har. Her hjemme er verken Statkraft eller andre store energiaktører interessert i bølgekraft. De tror det blir for dyrt og vanskelig.

Og, hvorfor ikke bruke oljekompetansen til å satse på boring etter høyverdig geovarme, dvs. utvikle dagens boreteknologi til å nå dypt nok til å få høyenergi vanndamp til drift av utslippsfrie dampkraftverk? 99 prosent av jordens volum holder over 1000 grader celsius så her er det uendelige energimengder å ta av, nærmest like under våre føtter.

Dette er kun et par eksempler på næringer som ikke er ferdig utviklet, og

som kunne gi Norge en solid posisjon innen fornybar energi, og mange eksportrettede arbeidsplasser. I tillegg kunne vi uten problemer kjørt kablene til utlandet for fullt døgnet rundt.

Så hvorfor satses det ikke mer spenstig lenger? Er både dagens politikere og våre teknologiske lokomotiver blitt overdrevent skeptiske til det ukjente? Er det tryggere, og bedre for kvartalsregnskapet å satse på noe som andre har gjort før oss? Er det for mange grå økonomer i norske beslutningsprosesser og for lite Elon Musk?

For cirka 60 år siden sa president Kennedy om måneferden at dette skulle de gjøre, ikke fordi det var lett, men nettopp fordi det var vanskelig. Og resultatet ble som kjent en enorm teknologiutvikling som USA nyter godt av den dag i dag. Dette er noe å tenke på Støre!

Trenger mer «guts»

I dag brukes massevis av offentlige penger på innovasjon og forskning, men hvor blir det av de virkelig banebrytende nye næringene? Den gang mine kreative ingeniørkollegaer utviklet nytt utstyr til oljebransjen på 90-tallet brukte vi slagordet «No guts no glory» når noe syntes vanskelig å gjennomføre. Skal vi noen gang få oppleve den nye oljen så trengs det nok også betydelig mer «guts» ovenfor utradisjonelle og banebrytende ideer enn det som fremvises i dag.

Les også Gulrot, pisk og kloke hoder