En samtykkelov trengs i kampen mot menns vold mot kvinner

DEBATT: Menns vold mot kvinner er et folkehelseproblem, og en endring må til. En samtykkelov og en styrket sexkjøpslov er en del av kampen mot menns vold mot kvinner.

Håpet er at en samtykkelov også kan bidra til en kulturendring, hvor man slutter å tenke at det er korte skjørt og alkohol som fører til voldtekt, for det er det overgriperen som gjør.

Nyat Futsum Tesfasselassie Styremedlem i lokallagsstyret for Stavanger Sosialistisk Ungdom

Dina Sandvoll Styremedlem i lokallagsstyret for Stavanger Sosialistisk Ungdom

Emma Harris Styremedlem i lokallagsstyret for Stavanger Sosialistisk Ungdom

Ellen Rangnes Homlong Styremedlem i lokallagsstyret for Stavanger Sosialistisk Ungdom

Hele 1 av 10 kvinner i Norge utsettes for voldtekt i løpet av livet. Hver tredje jente på videregående melder om seksuell trakassering. Det er snakk om venninner, døtre, kolleger, og mødre som må lever med traumer fra voldtekt resten av livet, eller kanskje å bli slått av kjæresten dag på dag, uke etter uke, uten å se en utvei.

Samtykkelov må på plass

Denne kampen innebærer flere faktorer. Blant annet må holdningen rundt seksualisering av kvinnekroppen endres, og en samtykkelov må på plass. I Norge har politikere endelig tatt til vett, og satt i gang en prosess med å vedta en slik lov, noe som har vært en kampsak for oss i Sosialistisk Ungdom lenge. I tillegg til politikernes ansvar, må politiet prioritere å straffeforfølge overgripere og ta kvinner som anmelder voldtekt på alvor. Håpet er at loven også kan bidra til en kulturendring, hvor man slutter å tenke at det er sminke, korte skjørt og alkohol som fører til voldtekt, men heller retter oppmerksomheten mot overgriperne. Voldtekt er aldri offerets skyld.

9 % av kvinner har vært utsatt for alvorlig partnervold. Det er et veldig stort tall. Slik vold kan være vanskelig å oppdage, og er mye mer utbredt enn det man ofte tror. Volden utføres av noen som man har et emosjonelt bånd til, noe som ofte gjør det vanskelig for offeret å si ifra.

Også menn utsettes for slik vold, men det store flertallet av ofre er kvinner, og voldsutøvere er som regel menn. En del av løsningen på dette problemet, er å gi hjelpeinstansene mer støtte og gjøre dem mer tilgjengelige.

Prostitusjon er kvinneundertrykkelse

Salg av kvinnekroppen er en av de mest effektive formene for kvinneundertrykkelse. Prostitusjon er menns vold mot kvinner satt i et system som mennene på toppen tjener på. Normaliseringen av at menn kan kjøpe retten til en kvinnekropp, fører ikke til annet enn oppmuntring av vold mot kvinner. Det at prostitusjon er såpass normalisert i dagens samfunn er skremmende, og varianter som «Only Fans» og strippeklubber, bidrar til denne normaliseringen. Salg av kvinnekroppen har ingen plass i et likestilt samfunn. Vi i Sosialistisk Ungdom krever at sexkjøpsloven blir styrket, og exit-tiltak satt til verks.

Menns vold mot kvinner er et alvorlig samfunnsproblem, som det må rettes mer oppmerksomhet mot. En samtykkelov må på plass, hjelpesentraler må styrkes, det må også sexkjøpsloven og exit-tiltak må forbedres. I tillegg trengs det en stor kulturendring blant unge gutter og menn. Dette er både enkeltpersonens og samfunnets ansvar.

