Hva skal Hillevåg med en lekeplass til?

DEBATT: Det skulle nok være en overraskelse, at en sykkellekeplass på Kaninmarken i Hillevåg er på trappene. Ingen naboer eller brukere forstår meningen med å ødelegge et fint urørt friområde som fungerer året rundt.

Det er ikke lenge siden det ble åpnet ny lekeplass ved Hillevåg torg. Trenger vi en til på Kaninmarken? Bildet viser lekeplassen mellom Kvaleberg skole og Kvaleberg barnehage.

Debattinnlegg

Kari Emilie Hatløy Stavanger

Det er akebakken som nå skal huse syklende barn i alderen 2 til 10 år. Her skal det lages velkomstsone, sykkelparkering, lekehytte, servicestasjon, fordrøyningsbasseng med bro, samt oppholdssone med benker og bord og halvtak og pergola, sti med bølger, rundkjøring, vei med hindring, rundløype som skal være 3 meter bred. Slik at flere kan sykle samtidig?

Vegetasjonen skal være spiselig, frukttrær og bærbusker, og med variasjon i løpet av året. Marken er grønn og har blomstereng allerede, det skal også være muligheter for andre lekefunksjoner som klatring. Det er allerede klatrefunksjon på marken og en oppgradert lekeplass. Fordrøyningsbassenget skal etableres som avrenner fra parkområdet og holde vann for infiltrering ved behov, og det skal legges asfalt og betong.

Ikke noe av dette skal ødelegge for akebakken? Jeg lurer på om det er plass til den med alle de nye installasjonene. Stavanger kommune er sannelig på tilbudssiden, det er ikke lenge siden det ble åpnet ny lekeplass ved Hillevåg torg. Nå skal det legges en ny lekeplass, i kort avstand fra denne, dette er bestemt av Stavanger kommune med Kurt Idland i spissen, ingen nabovarsel, her er ingen tvang, vil du ikke så skal du. Som nevnt tidligere så blir vi ikke spurt vi som bor i Hillevåg, jeg lurer på hvorfor denne plutselige «omsorgen» for oss. Kaninmarken har ligget her i uminnelige tider til glede for store og små uten fancy installasjoner, må hver eneste grønne flekk ha en lekeplass, må all lek tilrettelegges?