Det er nok nå, Ecofact! Jeg avstår fra videre storspove-debatt

DEBATT: I 2016 skrev jeg i SA at debatten om storspoven på Gausel var lettere komisk. Når Ole K Larsen i Aftenbladets nettavis 6. mai kritiserer meg for å ikke ha lest hans hemmelige rapport, blir det faktisk tragikomisk.

Larsen bruker veldig mange ord i forsøk på å forklare bevaring av fugleliv og naturområder. Men det har fremdeles ingen relevans til den konkrete saken om Gauselvågen.

Debattinnlegg

Yngvar Bokn Johnsen Stavanger

På samme måte som når han sist påsto at jeg drev med personangrep på Ecofact sin anonyme ornitolog. Er det mulig?

Men, som Aftenbladets lesere for lengst har forstått, er det konklusjonen i rapporten vi diskuterer. Når konklusjonen bommer totalt på de faktiske forhold, blir den ikke mer korrekt om rapporten er lang og full av flotte faguttrykk. Og dessuten hemmelig.

Jeg har fulgt utviklingen på Gausel i over 60 år, og rapporten fra Ecofact kan uansett ikke endre de faktiske forholdene i området. Larsen bruker veldig mange ord i forsøk på å forklare bevaring av fugleliv og naturområder. Men det har fremdeles ingen relevans til den konkrete saken om Gauselvågen.

Så bruker Larsen gjennom hele innlegget det eldgamle debatt-trikset med å tillegge meg meninger jeg ikke har, for så å harselere over dem. Det beste eksempelet er når han snur innlegget mitt til å si at jeg vil ha tursti på bekostning av fugleliv. For en som har brukt hele sitt lange liv på å støtte og bevare fuglelivet, blir slike påstander helt absurde. Er dette debattetikk, hersketeknikk eller personangrep?

Jeg syns reprisen på historien om storspoven på Gausel, som Ecofact kjører nå, er meningsløs. Ingen nye momenter er framlagt og sakligheten i innleggene mot meg personlig, er ikke imponerende. Med dette velger jeg å avstå fra videre storspove-debatt med Ole K Larsen i Ecofact.