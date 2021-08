Rødt vil fjerne moms på reparasjoner

DEBATT: For lenge siden kunne vi kjøpe ting som var laget for å vare.

«Ofte er det dyrere å reparere enn å kjøpe nytt», skriver Irene Bergljot Åstein Dahle.

Debattinnlegg

Irene Bergljot Åstein Dahle Rødt Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jeg husker jeg fikk en ny sykkel da jeg var liten. Det var en DBS og den hadde fargen «Golden Beam Gullmocca». Jeg husker at jeg var veldig glad for denne sykkelen.

Nå kan det være at foreldrene mine vil påpeke at jeg ikke var tilstrekkelig glad i sykkelen til at jeg gadd å sykle den helt fram til bakgården, der den kunne stå under tak, og at jeg i stedet slengte den rett foran inngangsdøren. Men, likevel, jeg var glad i den sykkelen.

Og, på tross av min noe mangelfulle omsorg, så kan jeg ikke huske at sykkelen stadig vekk gikk i stykker. Jeg husker den derimot som veldig trofast. Jeg hadde stort sett sykkel som virket.

Noen tjener mye penger på at vi skifter ut alt vi eier i ett sett.

Billigere å kjøpe ny

Nå er det annerledes. Jeg kjøpte en dyr sykkel til sønnen min. Etter ett år gikk den i stykker. På sykkelverkstedet fikk jeg beskjed om at hele sykkelen egentlig bare var å kaste, ettersom det ville være billigere å kjøpe en ny enn å betale for reparasjonen. Årsaken til at sykkelen gikk i stykker var visst at sønnen min hadde syklet «feil». Det endte med at jeg kjøpte en ny sykkel på Finn, en DBS fra 70- 80-tallet. Den går ikke i stykker, selv om jeg antar at sønnen min sykler like feil.

Den samme begredelige utviklingen gjelder vaskemaskiner.

Jeg bor i et bofellesskap. Der har vi et vaskerom som består av vaskemaskiner som beboerne har gitt til fellesskapet. Disse maskinene brukes mye! Den mest trofaste er den eldste – en gammel Bosch. Den har bare gått i stykker en gang, og da var det bare låsen som måtte skiftes.

For lenge siden kunne vi kjøpe ting som var laget for å vare. Nå lages ting for at de ikke skal vare. Billige klær av dårlig kvalitet, datateknologi som synes designet for å gå i stykker etter en viss tid – lista er dessverre lang. Ofte er det dyrere å reparere enn å kjøpe nytt.

Billig arbeidskraft

Dette er kapitalisme. Et system som er avhengig av at vi stadig skal forbruke – mer og mer. Et system som tillater at internasjonale storkonserner flytter produksjonen til steder der de kan utnytte billig arbeidskraft, og der det er minst klimarestriksjoner. Noen tjener mye penger på at vi skifter ut alt vi eier i ett sett, og at vi har altfor stor tilgang på altfor billige produkter.

Rødt mener at det ikke finnes en grønn kapitalisme. Kapitalismens grunnforutsetning om evig økonomisk vekst, økt forbruk og profitt er ikke forenlig med å redde kloden.

Rødt vil fjerne moms på reparasjoner. Vi vil øke garantitiden, forby planlagt foreldelse og bidra til å styrke fagutdanningen innen reparasjon. Vi vil også utvide deleordninger.

Men, den viktigste grunnen til å stemme Rødt er at Rødt er det partiet som klarest sier at det finnes alternativer til kapitalismens vekstjag. En seriøs klima- og miljøpolitikk må også inkludere en seriøs kapitalismekritikk!

Les også Klima: Dette vil politikerne gjøre