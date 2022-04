NAF krever enklere betaling for elbil-lading

DEBATT: Å betale for hurtiglading av elbiler kan i dag være en tålmodighetsprøve av de sjeldne. NAF har gode råd for å løse floken.

Kommer du til en stasjon hvor du skal registrere deg som ny kunde for første gang, er det klønete og tidkrevende, og det skaper irritasjon både for deg som elbilist og for de som venter bak deg for å få ladet.

Debattinnlegg

Thor Egil Braadland Myndighetskontakt NAF, Norges Automobil-Forbund

I dag risikerer du å måtte bruke 10–15 forskjellige apper for å hurtiglade elbilen. Det er fordi hvert ladeselskap har hver sin app. Skal du bruke appen må du – på hver eneste app – legge inn navn og bankkort i en ganske omstendelig og irriterende prosess. Kommer du til en stasjon hvor du skal registrere deg som ny kunde for første gang, er det klønete og tidkrevende, og det skaper irritasjon både for deg som elbilist og for de som venter bak deg for å få ladet.

Derfor er det ikke rart at NAFs undersøkelser viser at halvparten av alle elbilister er irriterte på betalingen på ladeplassene. Dette er grunnen til at NAF krever enklere betaling for hurtiglading av elbiler. Det finnes to måter å gjøre betaling for hurtiglading enklere:

En tidkrevende metode

Det ene er å installere bankkort-terminaler på alle landets 4000 ladestolper. Det kan høres ut som en god idé, men det er i praksis et ja til dagens uoversiktlige app-jungel i mange år til – rett og slett fordi det tar lang tid å gjøre jobben. Det betyr flere år med installasjoner. NAF synes det er flott at flere ladestolper nå kommer med betalingsløsninger for bankkort og tæpping. Men det er en helt annen sak å kreve ettermontert 4000 betalingsterminaler på de stolpene som allerede finnes. Sannsynligvis vil ikke den siste stolpen stå klar før i 2025, som er det årstallet EU vurderer å innføre krav om betalingsterminaler på laderne. Det betyr at mange i lang tid må fortsette å registrere seg på en rekke apper, akkurat som i dag.

Det andre er å åpne opp for en felles, digital betalingsløsning. Det kan høres komplisert ut, men det er ikke mer avansert enn det alle bankene har gått sammen om med Vipps, framfor at hver bank har sin løsning. Slik bør det bli å lade elbilen også: Skal du overføre penger? Bruk Vipps, uansett bank. Skal du lade elbilen? Bruk ladeappen din, uansett ladeselskap.

Regjeringen må stille krav

En slik felles, digital betalingsløsning er fullt mulig å fikse allerede i 2022. Alle ladestasjonene er klare for dette. Men så lenge ladeselskapene vil ha kundene for seg selv åpner de ikke opp. De må få beskjed om det. Derfor må regjeringen gi ladeselskapene tydelig beskjed. Det kan de gjøre raskt. Dette er mye raskere, mye enklere og mye mer framtidsrettet enn å ettermontere kortlesere på 4000 ladestolper.

Utviklingen jobber for det digitale. I nær fremtid vil elbil-sjåførens eneste rolle på ladeplassen være å plugge inn ladekabelen. Så ordner bilen og ladestasjonen opp seg imellom. Dette kommer til å bli løsningen på flere og flere biler. Men det forutsetter at selskapene åpner opp. Derfor er det mest framtidsrettede at myndighetene snarest gir beskjed om å åpne opp ladestasjonene.

