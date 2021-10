Samferdselspolitikkens selvmotsigelser

DEBATT: Hvis vi skal få CO₂-utslippet ned og få folk til å reise kollektivt, trenger vi ikke firefelts E39. Heller ikke ferjefri Boknafjord og Bjørnafjord.

«Kostnadene med rassikring er så store, at planene alltid havner langt nede på prioriteringslisten. Hvis man kutter ut dyre og unødvendige motorveiprosjekter, så får man råd», skriver Bjørn Leiv Gulbrandsen. Her fra rassikring i Gloppedalen.

Debattinnlegg

Bjørn Leiv Gulbrandsen Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

En av de største selvmotsigelsene i samferdselspolitikken er planene om å bygge ut E39 som firefelts motorvei langs hele Vestlandet fra Kristiansand til Trondheim. Klima- og miljøhensyn ser ut til å være koblet helt ut. Hvordan skal vi klare å få ned CO₂-utslippene når enda flere bilister skal kjøre enda fortere langs hele Vestlandet?

All erfaring viser at nye og bedre motorveier trekker til seg flere bilister. Det kan umulig være klima- og miljøvennlig. Og selv om hele bilparken skulle bli utslippsfri, så er arealinngrepene i naturen gigantiske i disse planene for ny og ferjefri E39. Våtmarksområder, rødlistede arter, regnskog, dyrket mark og kulturlandskap vil bli rasert. Vi trenger ikke denne motorveien. Og vi trenger å prioritere annerledes for å ha råd til viktigere samferdselsoppgaver.

Det er på tide med en edruelig og miljøvennlig veibygging og samferdselspolitikk

Med livet som innsats

Rassikring av eksisterende veinett, er det mest forsømte i samferdselspolitikken. Folk reiser med livet som innsats flere ganger til dagen, spesielt mange steder på Vestlandet. Kostnadene med rassikring er så store, at planene alltid havner langt nede på prioriteringslisten. Hvis man kutter ut dyre og unødvendige motorveiprosjekter, så får man råd. Det er dette som betyr noe for folk som bor langs kysten.

E39 har i dag en relativt god standard mellom Kristiansand, Stavanger og Bergen. Noen strekninger må utbedres eller legges om, men det er en forbausende god flyt i trafikken, selv på travle dager. Flaskehalser som Figgjo og Ålgård kan en løsne ved å bygge lang tunnel, – og ved å gjenåpne Ålgårdbanen, i full skala, – ikke med en liten selvgående «lekebuss» som hører hjemme i Kongeparken.

For å sikre bedre flyt i trafikken, kan det også bygges flere strekninger med tre felt, som krabbefelt eller forbikjøringsfelt. Og avkjøringslommer. Har du kjørt bak en traktor på Rennesøy, så vet du at det fins ikke en eneste lomme hvor traktoren kan kjøre av på hele strekket fra Vikevåg til Sørbø. Så da mistet du den ferjen.

Går alltid en ferje

Men det går alltid en ferje. Det er slutt på den tiden da man startet turen over Boknafjorden med 2–3 timers ferjekø i Mekjarvik. Med 15 minutters intervall mellom ferjene, kjører man stort sett rett om bord i den ferjen man har planlagt å ta. Og ta deg en svele eller en komle på overfarten. Så slipper du flere matstopp før neste ferje, hvis du har det travelt.

Storm og uvær om vinteren stenger ned hele ferjesambandet. Det er ikke tilfredsstillende å ha en så uforutsigbar reisevei, sier mange. Dette er kanskje det sterkeste argumentet for tunnel under Boknafjorden og bro over Bjørnafjorden. Men ikke sett i forhold til omkostningene, – milliardinvesteringer som sluker veibudsjettene tomme foran viktigere oppgaver, – og naturødeleggelsene på Reksteren.

Tunneler stenges forresten også, oftere enn man skulle tro. For vedlikehold, hver gang en trailer eller to tar fyr, eller når en elsparkesykkel forviller seg inn i tunnelen.

Miljøvennlig veibygging

Det er på tide med en edruelig og miljøvennlig veibygging og samferdselspolitikk. Prioriteringene må henge sammen med overordnede mål, slik at milliardene rekker til det viktigste og ikke pøses ut på prosjekter uten bærekraft. Man kan ikke sitte i den politiske sandkassen og rope at på Østlandet har de bygd så fine motorveier at nå vil vi også ha. Vi må forvente at både planleggere og politikere tar inn over seg alvoret i natur- og klimakrisen.