Verden ser mot Norden for å finne løsninger

DEBATT: Suksessen Nordic Talks viser global etterspørsel etter inspirasjon fra Norden.

Illustrasjonen til Nordic Talks-podkasten der Siri Kalvig fra Nysnø Klimainvesteringer deltok i samtale om bærekraftige investeringer.

Debattinnlegg

Tobias Grut Merkevaresjef, Nordisk ministerråd

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Så langt har Nordic Talks vært vertskap for over 100 arrangementer med til sammen mer enn 300 meningsdannere og iverksettere, i samarbeid med 269 partnere i 44 land. Dette har til og med resultert i 35 podkast-episoder sendt fra Norden til et globalt publikum.

Nordic Talks er en serie med arrangementer og podkast episoder, som er spilt inn over hele verden. Under slagordene «Act to inspire – Inspire to act» er misjonen å løse de største globale utfordringene, gjennom samtaler på tvers av landegrenser, og i bunn og grunn inspirere omverden til å handle for en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Nordic Talks ble lansert samtidig som covid-19-epidemien spredde seg i verden, og med krigen i Ukraina står vi nå midt i en ny internasjonal krise. Begge disse krisene understreker viktigheten av globalt samarbeid. Kanskje er det også derfor Nordic Talks-konseptet har klart å skape et stort engasjement. På kun tre søknadsrunder har det kommet over 200 søknader fra alle kriker og kroker av verden fra individer, ambassader, organisasjoner og virksomheter som ønsker å bidra med løsninger på verdens mange problemer.

Nordens troverdighet

Kan vi i Norden selv lære noe av denne interessen? Svaret er ja. Fundamentet for interessen er naturligvis det stigende behovet for løsninger på problemer som krig, klimaforandringer, mangelen på råvarer og artsmangfold-krisen. Det er mildt sagt et folkelig krav om handling.

Jeg tør påstå at det ikke er tilfeldig at nettopp Norden er vert for disse dialogene. For det første har verden lenge sett på de nordiske lande med nysgjerrighet. Ikke bare fordi Norden fostrer innovative og kreative ideer om mat, musikk, film og design. Også på grunn av velferdssamfunnet, den politiske modellen og den økonomiske tilgangen – som alle har vist sin verdi gjennom både finans- og koronakrisen.

I tillegg har det nordiske samfunnet en karakteristikk som har en smittende effekt på vårt image utad – nemlig det høye nivået av åpenhet og tillit. Rett og slett at vi er troverdige. Når Norden kommer med løsninger, vil de færreste tro at vi har skjulte motiver. Tvert imot vil de fleste heller ha den oppfatning at vi er oppriktig bekymret for klodens tilstand, og at vi ønsker felles dialog for å snu de dystre utsiktene om fremtiden.

Stor spredning

Nordic Talks skal være en plattform for dialog der vi gir mikrofonen til alle som har en god idé, en spennende tanke eller kanskje til og med en uortodoks løsning. Emnene handler om alt mellom himmel og jord, men de har alle til felles er at de handler om FNs bærekraftsmål. Det siste året har vi hatt arrangementer og podkast-episoder om alt fra el-drevne passasjerfly og den skadelige fast-fashion-industrien til hvordan 5G kan skape mer likhet i samfunnet og hvordan vi kan redde biene.

Vi har hatt besøk av alle fra EU-kommissær Margrethe Vestager og Harvard-professor Shoshana Zuboff, som har snakket om hvordan Big Tech truer demokratiet, til finske journalister som kjemper mot falske nyheter og russiske internett-troll. Fra Norge har blant andre Siri Kalvig i Nysnø Klimainvesteringer i Stavanger delt sin kunnskap om bærekraftige investeringer. Og journalisten Hilde Sandvik har snakket om den høye tilliten som finnes i de nordiske samfunnene.

Uansett hvem de er, så kommer alle deltagere i en Nordic Talks med hvert deres «action point» som publikum eller podkastlytterne kan ta med seg hjem og implementere i sin egen hverdag.

Les også Kronikk: Honningbiene fortrenger villbiene og andre insekter

Gjøre verden bedre

Nordic Talks er en del av Nordisk Ministerråds visjon, Visjon 2030, som jobber for at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030. Men strategien bak Nordic Talks går også ut på å gi Norden som en merkevare som et fellesskap fordi vi forstår at man rundt omring i verden sjeldent differensierer mellom de enkelte nordiske landene. I tillegg vil det at vi fremstår som en samlet enhet gi os både styrke og troverdighet når vi ønsker å inspirere og skyve verden i en bedre retning.

Vi ønsker ikke å bruke plattformen vår til å skryte av de norske fjellene eller de islandske vulkaner, for det gir rett og slett ikke verdi utover våre egne landegrenser. Vi bruker den heller til å åpne opp for dialoger, samarbeid og utveksling av gode tanker og ideer på tvers av landegrensene. Fortsetter vi med dette, vil verden ikke bare se mot Norden for å finne løsninger på klodens store utfordringer. Vi vil kanskje, sammen med resten av verden, klare å løse de største problemene i verden.