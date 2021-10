Problemstillingen med parkeringsplasser er alvorlig

DEBATT: Når det er mindre enn ni timer fra en går av vakt og til en skal være uthvilt på plass igjen ved Nye SUS, så er det et poeng at en kan komme seg raskt mellom hjem og arbeidsplass.

«En må være klar over at kollektivtilbudet til dels er svært dårlig eller ikke eksisterende på de tider sykehusansatte begynner eller slutter sine vakter», skriver Arnt Askildsen. Her parkeringshuset for ansatte som er det første ferdige bygget.

Arnt Askildsen På vegne av opprørte sykehusansatte

Vi leser i Aftenbladet 29. september at parkeringsplassene for ansatte på det nye sykehuset skal reduseres for å få flere til å gå eller sykle. Planleggerne må være klar over at sykehuset ikke kan sammenlignes med en hvilken som helst arbeidsplass der de fleste jobber normalarbeidstid.

I svært mange tilfeller er da egen bil helt nødvendig.

11 timer mellom vaktene

Heldøgnsturnus for sykehusansatte innebærer at det er dispensasjon fra arbeidsmiljølovens krav om arbeidsfri på minimum 11 timer mellom to vakter. Det sier seg selv at når det er mindre enn ni timer fra en går av vakt og til en skal være uthvilt på plass igjen, så er det et poeng at en kan komme seg raskt mellom hjem og arbeidsplass. I svært mange tilfeller er da egen bil helt nødvendig.

En må også være klar over at kollektivtilbudet til dels er svært dårlig eller ikke eksisterende på de tider sykehusansatte begynner eller slutter sine vakter. Første tog til Stavanger på Jærbanen kommer f.eks. kl. 07.30 på lørdager og kl. 10.30 på søndager, morgenvaktene starter kl. 07.00. Tilsvarende gjelder for mange av bussrutene.

Stort problem

Et annet problem er at det er overlapping og rapportering mellom avtroppende og påtroppende vakt, slik at begge disse har behov for parkeringsplass samtidig. Det er i dag et stort problem for påtroppende ettermiddagsvakt kl. 15.00 å finne ledig parkeringsplass, fordi de må være på plass før alle dagvaktene er ferdige med arbeidstiden. Ettermiddagsvaktene er ofte svært avhengige av bil fordi det er kort tid fra de er ferdige på jobb noe over kl. 22.00, og til de skal være på plass igjen neste dag før kl.07.00.

Jeg regner med at planleggerne har fått med seg at det er begrenset hvor mange ansatte som kan bosette seg i det nye sykehusets nærområde. Sørmarka, landbruksområdet på Grannes og Hafrsfjorden kan ikke brukes til boliger, og viss en utvider sirkelen litt: Industriområdet på Forus er heller ikke godt egnet. Det betyr at det er begrenset hvor mange av de sykehusansatte som kan bruke sykkel og gange mellom hjem og arbeidssted.

Ser ikke alvoret

Problemstillingen med parkeringsplasser er alvorlig, og en kan frykte at planleggerne ikke ser alvoret tilstrekkelig klart. Svært mange sykepleiere har i dag ikke full stilling fordi de ser at det ville være for krevende. Dersom belastningen økes ytterligere ved at de får en for komplisert transport til arbeidsstedet, er faren stor for at flere vil søke seg til andre virksomheter eller gå ned i stilling.

Det viste seg under pandemien at det var svært mange sykepleiere som hadde gått over til annet arbeid, og som da dukket frem. Det må være et poeng å prøve å løse sykepleiermangelen ved å legge forholdene til rette på alle felt. Et fungerende helsevesen er like viktig som et godt klima!