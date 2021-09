Jeg kjemper mot sosial dumping så godt jeg klarer

SOSIAL DUMPING: «Hvor ble det av Mímir som skulle kjempe mot sosial dumping?», spør Helge Askildsen i Aftenbladet 1. september. Her er jeg!

Vi har inngått et samarbeid med Skatteetaten om «Tett på»-ordningen, som innebærer at alle som skal bygge eller pusse opp i Stavanger blir ringt med informasjon om hvordan de kunne unngått svart arbeid., skriver Rødt-politiker Mímir Kristjánsson.

Mímir Kristjánsson Rødt

Og her kjemper jeg mot sosial dumping så godt jeg klarer. Blant det jeg har gjort er innføring av nye seriøsitetsbestemmelser etter 24 år med Høyre-somling – til stor applaus fra både LO og NHO. Vi utreder nå et prikksystem for å ta fra skjenkesteder som driver sosial dumping serveringsbevillingen.

Vi har inngått et samarbeid med Skatteetaten om «Tett på»-ordningen, som innebærer at alle som skal bygge eller pusse opp i Stavanger blir ringt med informasjon om hvordan de kunne unngått svart arbeid. I tillegg venter vi på en gjennomgang av kommunens innkjøpsregler, og selv har jeg foreslått at vi skal boikotte Wizz Air når vi kjøper flybilletter (det ble dessverre nedstemt).

Ja, Stavanger kommune har til og med fått påpakk av nasjonale myndigheter for å være for strenge i vår håndhevingen av innkjøpsreglene våre, senest ved et større innkjøp av datautstyr. Men det er jo selvfølgelig ikke godt nok. Vi vet at det fremdeles foregår sosial dumping i regi av firma som får kommunale oppdrag.

Helge Askildsen har helt rett i at kommunen burde skjerpe antall stedlige kontroller på byggeplasser. Nå har ikke akkurat det vært så enkelt under pandemien. Men vi er selvfølgelig beredt på å stille de ressurser til rådighet som trengs til dette, og min dør står alltid åpen hvis innkjøpsavdelingen i kommunen vil be om mer ressurser. Det er tross alt bare en investering for kommunen. Derfor takker jeg for påminnelsen om å løfte dette, og så tror jeg Helge Askildsen kan se fram til å følge høstens budsjettforhandlinger i Stavanger kommune.

