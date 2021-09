Det enkle valget 2021

DEBATT: Vil vi ha Forskjells-Norge?

«Det finnes verken belegg eller bevis for at skattekutt og andre privilegier til de som har mest fra før, skaper flere arbeidsplasser», skriver Lars Hodne.

Lars Hodne Stavanger

De konservative er flinke til å tale den svakes sak, – med fagre og luftige løfter. Men de forsvarer alltid og konsekvent den sterkes rett. Det går like konsekvent utover den svakes sak. Alle de luftige løftene, pakket pent inn i en konservativ emballasje, er null verdt når de pakkes ut. «Når de fine ordan demmes blir motbydelig», synger Halvdan Sivertsen. Den kjente statsviteren Stein Rokkan har sagt: «Stemmer teller, men ressurser avgjør.» Derfor må alle bruke sin stemme og stemme på de som fordeler ressursene.

Todelt helsesystem

Den norske modellen, verdens beste samfunnsmodell, rives ned stein for stein. Sikre jobber med gode avtaler skiftes ut i stort tempo med dårlige jobber med dårlige avtaler og dårlig lønn. Liberalisme er den mest fatale form for regulering. Vi får et todelt helsesystem der tykkelsen på lommeboka avgjør hvilken behandling du får. Dette blir tydeligere for hvert budsjett de blå/mørkeblå legger fram.

Det finnes verken belegg eller bevis for at skattekutt og andre privilegier til de som har mest fra før, skaper flere arbeidsplasser. Tvert om, jo mindre forskjeller og større middelklasse desto flere arbeidsplasser og større skatteinntekter til velferd for alle. ( Søk opp NRK programmet «Økonomi i ubalanse» med Robert Reich, amerikansk økonomiprofessor.) - Det er ikke milliardærene som skaper arbeidsplasser, men det er arbeidere som skaper milliardærer. Derfor må de bidra sterkt tilbake til det samfunnet som har fostret dem.

Ikke lenger likhet for loven

Kampen mot ulikhet er kampen mot sorteringssamfunnet og for fundamentale rettigheter for alle. I et samfunn med store forskjeller glipper rettssikkerheten for de mange. Rettssikkerheten blir et gode for de som har en velberget økonomi. Da gjelder ikke lenger likhet for loven, men rikhet for loven. Det blir igjen ressursene som avgjør. De ressurssterke betaler de beste advokatene, så mange de trenger og hva det måtte koste, og du har ikke en sjanse. Den som tror vi fortsatt har likhet for loven i dette landet, har ikke opplevd mye, og det er ikke lett å få øye på tegn til at advokatstanden, eller andre innen jus-etaten engasjerer seg.

Dersom flertallet nå velger enda mer til de få, vil både demokratiet, rettssikkerheten og folket vinne en mager seier.

I klar tekst, - siden sentrum i praksis er borte:

Hører du til de få, - stem konservativt.

Hører du til de mange, - stem sosialdemokratisk eller rød/grønt om du vil.

Verre er det ikke, - valget kunne ikke vært enklere.

Det gjelder ditt verdivalg, kampen mot sorteringssamfunnet, sikring av alle dine rettigheter, også rettssikkerheten, og det gjelder den generelle velferden for deg/dine og resten av fellesskapet.

Godt valg !

