Vi har ingen strømpriskrise, vi har en krigskrise, og Putin har skylden!

DEBATT: Når Fiskaa fra SV tas i forsvar av Aftenbladet – fordi hun skal ha blitt utsatt for et ubetimelig angrep. Da er det på tide å reagere.

At SV med sine politiske kjepphester løper Putins ærend når de vil unnta han fra skylden for den krigskrisen vi står i. Det fortjener ikke et forsvar i Aftenbladet. Det fortjener all den kritikk det har høstet.

Erlend Jordal Statsviter og tidligere politisk rådgiver i OED (H)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Er det slik at Aftenbladet nå mener at den strømliberaliseringen som har tjent Norge vel i 30 år er feilslått? Er det slik at Aftenbladet nå mener at vi ikke skal ha kabler til Europa for å sikre oss i tørrår? Er det slik at Aftenbladet nå mener at Putin ikke lenger bærer det absolutte hovedansvaret for den dramatiske energisituasjonen i Europa? Hos våre allierte – som vi skal stå sammen med?

Putin gnir seg i hendene

Vi blir ikke bare «påvirket» av krigen Putin har startet. Vi opplever en stresstest av vårt samfunn vi ikke har sett siden den kalde krigen. Diktatoren i Moskva gnir seg i hendene over den sosiale uroen, og at tilliten i samfunnet vårt brytes ned. Han drømmer om at de allierte landene skal herjes av uro og uenighet imellom oss. At Norge skal stenge av strømmen til Europa først.

Så kommer konsekvensene – med at andre land gjør det samme. Og stenger sin strømeksport til oss. Så bryter samarbeidet sammen – litt etter litt. Det må ikke være tvil om hva Putin ønsker seg til jul. Han ønsker seg at millioner av Europeere fryser, og helst at mange fryser i hjel. Slik at Nato og EU splintres – og vår felles innsats for å redde Ukraina fra ondskapens klør mislyktes.

Vi har ikke en strømpriskrise – vi har en krigskrise. Den samme krigskrisen som sørger for at matvareprisene stiger og at millioner av mennesker flykter for livet. Russland sin energikrig – den begynte sommeren 2021. Da begynte russisk gasseksport å reduseres sakte, men sikkert. For at gasslagrene i vinter skulle være på et historisk lavt nivå – når angrepet kom.

Putin har mye av skylden

Det ville bety to ting – at prisene ville gå til himmels – og at dersom vinteren og våren ble kald – kunne et «plutselig» bortfall av Russisk gass skape panikk og redsel hos mennesker som ikke får varmet opp hjemmene sine. I tillegg til at industrien som trenger gass i sine prosesser stoppet opp. Med voldsom sosial uro, arbeidsledighet og et sammenbrudd for den solidariteten vi har med Ukraina som resultat. Han visste selvsagt at Tyskland planla å stenge ned tre av sine kjernekraftverk til nyttår. Sjansen for å bruke energi som et ondsinnet våpen mot oss – hadde de beste oddsene han kunne håpe på.

På toppen av det hele opplever vi to veldig tørre halvår i Sør-Norge. Siste halvdel av 2021 og første halvdel av 2022 er svært tørre. Det ser vi på magasinene våre, mengden snø i fjellet og at elvene er tørre. Resten av Europa ser det samme, med det tørreste sommerhalvåret på 500 år. Rhinen, Donau og Seinen tørker opp – med de ekstreme bildene vi ser fra vårt felles Europa.

Midt oppe i denne dramatiske situasjonen løper Ingrid Fiskaa sitt politiske ærend med sine vanlige politiske kjepphester; om at alt skyldes markedsliberalisme, samarbeid med våre NATO-allierte i Europa og EU. Hun skriver at: «Putin har ikke skyld i strømprisene i Sør-Norge». Men jo faktisk – det har han absolutt mest skyld for. Sammen med 12 veldig tørre måneder i Sør-Norge. Derfor fortjener Fiskaa den krasseste av den krasse kritikken hun har fått.

Men hennes kronargument er: Nord-Norge har billig strøm. Ja – det er fremdeles det samme markedsliberale systemet som sikrer det. For det andre har Nord-Norge opplevd, på det som vi på rogalandsk kaller, ei «rodbløyda» uten sidestykke dette halvåret. Magasinene er fulle – de renner over. Faktisk renner nå vannet rett på havet mange steder uten å produsere strøm i det hele tatt – fordi de ikke har kabler til å eksportere det til oss i Sør-Norge, eller til våre naboland. Og bare tenk om situasjonen hadde vært motsatt.

Skrur snart av det siste blusset

Hadde Sør-Norge badet i regn med magasiner som rant over – og Nord-Norge hadde vært knusktørt – uten kabler fra utland- eller innland, til å hjelpe seg. Og de måtte forberede seg på å rasjonere strøm i vinter – fordi de ikke kunne få hjelp. Da hadde brølet fra nord – om nye kabler fra sør og manglende prioritering fra et «fjernt» Oslo stått øverst på dagsorden. Hadde det vært det markedsliberale systemet sin feil? Nei.

Det hadde vært manglende samarbeid med våre allierte og et ekstremt tørrår som sørget for det. Enkle svar på Putin sin energikrig – er de gale svarene. Like mye nå som tidligere. At SV med sine politiske kjepphester løper Putins ærend når de vil unnta han fra skylden for den krigskrisen vi står i. Det fortjener ikke et forsvar i Aftenbladet. Det fortjener all den kritikk det har høstet. Så må vi stå sammen med våre venner og demokratier i Nato og EU – og jobbe intenst for at millioner av mennesker ikke fryser i vinter. Når Putin skrur av det siste gassblusset.

