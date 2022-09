La også uførepensjonistene få ha verdige liv!

Nesten alle i arbeidsfør alder ser på arbeid som et stort gode og gjør en stor innsats for å få delta i arbeidslivet. På tross av dette har en del politiske partier mye om arbeidslinja og at det skal lønne seg å jobbe.

Jon Haugen Uførepensjonist Stavanger

TRYGDEYTELSER: Det er ikke rett av de som av ulike årsaker får sosialhjelp skal straffes med en svært lav materielle levestandard, fordi de ikke følger arbeidslinja.

Arbeidslinja må avvikles. Den er et moralsk forfall fra borgerlig reaksjonær tankegang. Vi må erkjenne at folk er forskjellig. Noen veldig få arbeider ikke av ulike grunner. De må også få ha et anstendig liv.

Gjentatte undersøkelser viser at det store flertall av arbeidstakere trives utmerket i det norske arbeidslivet. hvor de får brukt sine evner og kompetanse det ikke er mulig å bruke utenfor arbeidslivet. Veldig få opplever det som en tung byrde å arbeide, slik det ofte var i gamle dager. Vi arbeider også fordi vi trenger penger for å leve, men det at vi får lønn for vår innsats er så selvfølgelig i et velregulert samfunn at de færreste trenger å miste nattesøvnen av den grunn.

Politikerne uttrykker dyp bekymring for folks holdning til det å arbeide. Dette er en dyp mistenkeliggjøring av folks villighet til å jobbe. Noen partier tror folk vil slutte å jobbe hvis de får nok penger. De stoler ikke på sine medmennesker og lager strenge straffer og mange prøvelser for de veldig få av oss som av ulike grunner ikke deltar i arbeidslivet. Dette gjør de, til tross for undersøkelser som viser det stikk motsatte.