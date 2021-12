Mon ikke dagligtalen trenger en grundig språkvask?

DEBATT: Det er kanskje flere enn meg som reagerer på utstrakt misbruk av gudsnavnet i dagligtale og på diverse innslag på tv?

«Mon ikke det trengs bedre utrykk for sinnesutbrudd?» spør Tormod Wasbø.

Tormod Wasbø Prost emeritus

I de fleste tilfeller brukes «Oh, my God», «Herre Gud», eller «Jesus Christ» som forsterkende uttrykk for overraskelse.

Jeg hører til dem som hadde «Kristenlære for barn» som pensum på folkeskolen. Mitt eksemplar var sjuende opplag av Aksel Skrettings bok fra 1950. En kunnskapsbok knyttet til Luthers lille katekisme.

Jeg siterer : «Det annet bud: ’Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.’ ’Forklaringen følger: Det vil si: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke ved hans navn banner, sverger, lyger eller bedrar, men påkaller Guds navn i all vår nød, ber, lover og takker.’ Den følgende kommentaren sier: ’ Guds navn og alt det hellige skal vi bare tale om i alvor og med ærbødighet. Vi må aldri bruke det lettsindig eller tankeløst. Vi må aldri tale om Gud og de hellige ting for å tale folk etter munnen. Det er å lyge og bedra ved Guds navn. Hykleri. Guds navn er gitt oss til hjelp og frelse i all vår strid og nød. Vi skal derfor bruke det når vi ber og påkaller Gud. Fadervår.»

Kulturarven vår

Er katekismeundervisningen, og dermed en viktig del av kulturarven, kommet i miskreditt? Er anliggendet blitt antikvert? Ikke som relevant rettesnor for dagens mennesker? Til bevisst ordbruk i samtale og omtale?

Mon ikke dagligtalen trenger en grundig språkvask? Opprydding? Det er behov for gode brukbare uttrykk for overraskelser?

Mon ikke det også trengs bedre utrykk for sinnesutbrudd. Det er en utstrakt bruk av bannskap i slike sammenhenger. I noen tilfeller har tv-programmer lagt inn en «pipelyd» for å dempe ord og uttrykk som bokstavelig talt forurenser omgivelsene. Men svært mange tv- og radioprogrammer er en lidelse å høre på. Innholdet skjemmes.

Kunne det trenges en «munnvask»? Det har vel forekommet i noen sammenhenger at reaksjonen på bannskap nettopp har vært: «gå ut og vask munnen din!»

En skattkiste med niste

Min katekisme har fortsatt sitt bokbind. Det står sammen med katekismene etter min far og farfar. Det er en kuriositet at jeg som fersk teologisk student ble forhørt av en slektning etter Pontoppidans forklaring. Utgaven var fra 1737. Jeg kunne ikke svare. Og med humor lød kommentaren: «og du skal verta prest!» Den gamle boken fikk jeg som gave. Er ikke dette det rette innholdet i begrepet «tradisjon»? Det som overleveres i troskap fra slekt til slekt, fra person til person. En skattkiste med niste for vandringen?

Utfordringen er herved gitt til ettertanke og til nyorientering.

