Var oppdagingsreisande pionerar for kolonialisme?

DEBATT: Når me i dag ser oss rundt på planeten, er det freistande med fylgjande tankeeksperiment: Enn om dei uoppdaga kulturane, dyre- og plantelivet hadde halde fram med å vera uoppdaga? Det er sjølvsagt ein umogeleg tanke. Men kanskje ville heile verda tent på det?

Morten Strøksnes ser dei oppdagingsreisande frå hundre og femti år tilbake i ein større samanheng: Som bevisste eller ubevisste fotsoldatar for den vestlege kolonialismen.

Tore Thorsen Lekmann og pensjonist, Jelsa

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jørg Arne Jørgensen skriv om den britiske naturforskaren og innsamlaren Alfred Russel Wallace. Basert på ei bok av biolog Markus Lindholm karakteriserer Jørgensen Wallace som pioner og idealist – oppdagar, naturvernar og forsvarar av framande kulturar. Han levde blant dei menneska han kom i kontakt med i Amazonas og Søraust-Asia, respekterte dei og lærde av dei. Nå er Wallace dessverre gløymd, men fortener å bli dratt fram i lyset igjen, meiner Jørgensen.

Eg held akkurat på med å lesa Morten Strøksnes’ bok om ein norsk globetrotter og samlar, teologen og biologen Lumholtz. Han levde også saman med innfødde, og vende heim med ei Noas ark av levande og døde plantar og dyr, bestemte for å underleggjast vitskapens lupe og skalpell.

Strøksnes ser dei oppdagingsreisande frå hundre og femti år tilbake i ein større samanheng: Som bevisste eller ubevisste fotsoldatar for den vestlege kolonialismen. Varer frå andre verdsdelar hadde lenge skapt enorme formuar i Europa og Nord-Amerika. Kven visste kor mange fleire verdiar det fanst i uutforska urskogar og fjellområde? Leitinga og innsamlinga, og utnyttinga, måtte halda fram.

Wallace er nemnd i boka til Strøksnes. Liksom Jørgensen seier Strøksnes at Wallace nærmast føregreip Darwins utviklingslære: Tilværet er ein kamp der dei sterkaste overlever. Det rådande synet hos naturvitskapen etter Darwin var at når svake individ og svake artar nødvendigvis måtte bukka under for dei sterkare, så måtte det same gjelda for menneskesamfunn og menneskekulturar. «Når siviliserande nasjonar kom i berørelse med barbarar,» så måtte «de ville rasane» over tid bli fortrengde, utsletta, erstatta. Dei biologiske lovene ville gjera jobben. At maskingeværet og den europeiske inntrenginga, overtakinga og omkalfatringa av stadig nye landområde hadde noko med saka å gjera, gjekk ikkje fram av dei vitskapelege teoriane. Dei sterkaste kom til å vinna, og det ville heile verda tena på.

Ifølge Strøksnes delte Wallace fullt og heilt dette synet. I eit essay frå 1864 hevda han at «uutvikla urinvånarar» nødvendigvis måtte komma til å bli fortrengde av europearane, det var berre snakk om tid.

Strøksnes ser dei oppdagingsreisande frå hundre og femti år tilbake i ein større samanheng: Som bevisste eller ubevisste fotsoldatar for den vestlege kolonialismen.