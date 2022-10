Har du hørt om regjeringen som ble så rik at den ikke hadde råd til å gi?

DEBATT: Regjeringen presenterte torsdag et kutt på hele 14,3 milliarder kroner som skulle gått til verdens fattigste.

En rik nasjon som ikke kan bruke en krone av hver 100-lapp den tjener til å dele med mennesker som mangler mat, medisiner og tak over hodet, er fattig på mer enn penger.

Kjell Ingolf Ropstad Stortingsrepresentant og energipolitisk talsperson, KrF

I lang tid har det vært bred politisk enighet om at staten for hver hundrelapp den tjener skal gi en krone til å bekjempe fattigdom i verden. Dette som gjerne omtales som 1 prosent av Norges inntekt, er selve grunntanken i norsk bistandspolitikk.

Når regjeringen i statsbudsjettet kutter fra 1 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI) til 0,75 prosent av BNI, er dette et klart kutt. 0,75 prosent er 14,3 milliarder mindre enn 1 prosent. Det betyr en enorm forskjell.

Med Arbeiderpartiets lange og stolte tradisjon som et parti som setter internasjonal solidaritet høyt, er dette linjeskiftet spesielt oppsiktsvekkende.

Dette illustreres godt gjennom det tidligere leder i Ap og statsminister, Gro Harlem Brundtlands sa i sin tale 1. mai 1996.

«En rik nasjon som ikke kan bruke en krone av hver 100-lapp den tjener til å dele med mennesker som mangler mat, medisiner og tak over hodet, er fattig på mer enn penger. La oss vise at vi er et rikt land og en rik bevegelse!»

Dagens regjering er fattig på mye, men faktisk ikke på penger. Norges ekstrainntekter på kraft gjør at regjeringen blir alt annet enn fattig nå – i sterk kontrast til de fleste andre land. Det er derfor både egoistisk og usolidarisk når finansministeren argumenterer med at man må kutte i bistanden fordi regjeringen tjener for mye penger. Trygve Slagsvold Vedum vil slite med å dra det resonnementet til et av de mange sultofrene eller flyktningene i Somalia, Sør-Sudan eller Jemen.

Et av hovedargumentene for et strammere budsjett er presset i norsk økonomi og den økte renta dette innebærer. Dette er viktig, og KrF vil kjempe for at budsjettet tar dette innover seg. Men argumentet om økt rente bommer fullstendig når det gjelder bistandsbudsjettet. Bistanden skal ikke brukes i Norge og vil derfor ikke øke presset på norsk økonomi.

Andre land ser til Norge og vår bistandspolitikk. Vår troverdighet blir med dette ytterligere svekket internasjonal. Allerede dagen etter at statsbudsjettet ble lagt frem, gikk FNs generalsekretær ut og advarte mot konsekvensene dette brutale kuttet ville få. Kuttet kommer altså samtidig som 71 millioner flere mennesker er havnet i ekstrem fattigdom de siste tre månedene i kjølvannet av pandemien og Russlands invasjon av Ukraina. Hvis flere følger Norges eksempel, vil dette bli en katastrofe.

Regjeringen burde huske på dette: En rik nasjon som ikke engang gir en krone av hver 100-lapp, er fattig på mer enn penger.

