Russetiden er russens ansvar, ikke fylkeskommunens!

DEBATT: Flere politikere og skoler ønsker å blande seg inn i hvordan russen skal feire sin russetid. Problemet er at dette ikke er mulig. Vi må finne gode løsninger i stedet for å forby alt vi ikke liker.

Problemene med russetiden løses ikke med forbud. Fylkeskommunen har all rett til å hjelpe russen med å ha en fin feiring, ved å blant annet finne områder og sette opp felles partytelt for russ som ikke er på buss.

Mille-Sofie Kvannli Medlem av russestyret på Hetland vgs og ungdomskandidat til Rogaland Høyre

Da russen på min skole skulle planlegge dåpen, fikk vi alt ansvaret selv. Vi i russestyret snakket selv med politiet, la selv ut nabovarsler og fikset selv telt, mikrofon og høyttaler til selve dåpen. Det var en felles innsats av elevene, ikke politikere og skoleledelsen. Det samme gjaldt da russestyret på skolen skulle arrangere russekro og skoleball. Da var det vi elever som sto for alt av planlegging, finansiering og risiko som tilhørte. Skolen meldte seg ut. Og det er helt greit. Da russetiden er russens ansvar.

Det blir derfor feil om politikere og skoleledelsene skal prøve å blande seg inn i hvordan russetiden skal feires. Flere tar til orde for at det er skoleledelsen og fylkeskommunen som skal ta ansvar og bestemme når russetiden skal begynne, når vi skal få lov å gå med russedressen på skolen og om medlemmer av russebusser skal få gå med gruppas logo på ryggen, eller om de i det hele tatt skal få være på buss.

Faktumet er at ingenting av dette kan forbys med dagens lovverk. I norske skoler er det ingen kleskoder eller uniform, og et spesifikt forbud for genser som viser tilhørighet måtte da gått utover alle som bruker klær knyttet til sin idrett, merch fra konserter eller dyre klær som er på moten, for alt kan tolkes som utestengende. Det går heller ikke an å forby private utleieselskaper eller selgere å distribuere busser til private leiere eller kjøpere over 18 år. Det kan heller ikke reguleres når privateide busser kan være på veiene bare fordi russen er inni bussen. Og siden russen står for hele planleggingen av russedåpen kan fylkeskommunen heller ikke legge seg opp i når den avholdes.

Det er et stort problem at mange ungdommer føler på utestenging. Og det må settes inn flere tiltak for å forhindre dette i skoletiden. Men problemene med russetiden løses ikke med forbud. Fylkeskommunen har all rett til å hjelpe russen med å ha en fin feiring, ved å blant annet finne områder og sette opp felles partytelt for russ som ikke er på buss og være flinkere til å arrangere ting for sine elever. Politikerne inviteres til å spille på lag med russen om hvordan russetiden kan bli bedre for de som er vandreruss og for dem som er på buss eller van. Selve russefeiringen skal likevel være opp til russen, ikke politikerne.