Er det greit med Elitefotballskole for 8-åringer? Nei!

DEBATT: Viking FK velger å kalle sin fotballskole for 8- åringer for Elitefotballskole. Det er helt greit og veldig positivt for regionen at deres A- lag spiller i Eliteserien, men det trengs ikke å selges inn til 8 år gamle barn og foresatte med store, ofte litt for store, ambisjoner at barnet deres skal på en Eliteskole.

Slik barneidretten drives i Norge, synes jeg ikke at 8 år og ordet elite skal nevnes samtidig. Viking kan heller kalle skolen for det den er. Nemlig en fotballskole.

Stig Espen Lie Far til tre lokale barnefotballspillere, Røyneberg

Så mange eliteutøvere har vi ikke i regionen og vil nok heller ikke få i fremtiden. Det at Viking FK begynner å plukke lokale spillere i 12/13 års -alderen er intet nytt i regionen, men det overrasker meg at sonderingen begynner i 8 års- alderen. Ifølge NFF skal vel seleksjon og topping ikke forekomme før det året man fyller 12 år?

Her kan vel byens storebror være et forbilde? Det bør også være et tankekors for byens storebror at det å pukke 3–4 spillere fra lokale klubber fort kan være veldig ødeleggende for de 10–15 resterende spillerne. Faktisk så ødeleggende at lokale barnelag rakner fullstendig. Er dette noe regionen er tjent med?

Barneidretten er sårt trengt overalt, men veldig sårbar når vi ødelegger for oss selv. Hadde det ikke vært kjekkere for Viking FK og hatt lokal god motstand på barne- og ungdoms nivå, i stedet for å måtte reise land og strand for å møtte «verdig» motstand?

Når det er sagt, har jeg full forståelse for at mange barn trenger større utfordringer og tilbud enn det deres lokale klubb kan tilby. Dette kan sikkert Viking FK gi, men kall det heller for en fotballskole. Ikke kall det en Elitefotballskole. Dette indikerer at dette er en skole for eliten i nærmiljøet, både når det gjelder fotballtalent og størrelsen på lommebok. Slik barneidretten drives i Norge, synes jeg ikke at 8 år og ordet elite skal nevnes samtidig. Kall heller skolen deres for det den er. Nemlig en fotballskole.