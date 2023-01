Munkvik og Christersson er velkomne på besøk til Dr. Dropin

DEBATT: I et innlegg i Stavanger Aftenblad karakteriserer Morten Munkvik og Peter Christersson legetjenesten vi driver som en «fastfoodkjede, som er verken sunt eller godt – og også veldig dyrt». Det er å bringe debatten ned til et lavmål.

Daniel Sørli, lege og daglig leder av Dr. Dropin (bildet) mener fastlegene Morten Munkvik og Peter Christersson bommer i sin kritikk av Dr. Dropin og inviterer dem på besøk for å få vite mer om hans lirma.

Daniel Sørli Lege og daglig leder av Dr. Dropin

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg lover at det offentlige skal fortsette å få definere premissene når de ønsker å samarbeide med oss. Jeg lover også at vi skal levere de helsetjenestene som folk trenger. Titusenvis oppsøker oss for helsehjelp hvert år. Vi skal fortsette å utføre klamydiatester, fjerne vorter og skrive ut allergimedisiner, men vi skal også fortsette å redde barn som ikke får puste, pasienter som har fått depresjoner, livstruende infeksjoner og kreft. Kall det hva dere vil.

Dr. Dropin ble i fjor høst invitert til et møte med ekspertutvalget som har fått i oppdrag av regjeringen å gjennomgå fastlegeordningen. Utvalget stilte gjennomtenkte og gode spørsmål om hvordan aktører som oss kan bidra til mer tilgjengelige og mer effektive helsetjenester. De to fastlegene Munkvik og Christersson var ikke til stede.

De skriver videre i sitt innlegg at «Aktører som er med på å bedre fremtidens helsetjeneste vil alltid være velkomne. Nøkkelområder kan være både teknologi og innovasjon. Hvordan Dr. Dropin mener at de bidrar i positiv retning i denne forbindelse klarer vi ikke å se». Vi inviterer Munkvik og Christersson til å møte vårt teknologi-team på over 30 personer i Oslo for å lære litt mer om hvordan vi investerer i helseteknologi og bidrar til utviklingen av fremtidens helsetjenester.

Det er mye vi er enige om, som for eksempel at dødeligheten for en rekke pasienter høyst sannsynlig reduseres når det finnes en lege som har lært dem å kjenne over tid. Det sier seg vel egentlig selv. Dr. Dropin kan med dagens innretting av tilbudet derfor aldri bli en fullgod erstatning for dagens fastlegeordning. Det har vi heller aldri sagt.

Konfrontert med Dr. Dropin-avtalen uttalte ordføreren i Klepp kommune at det viktigste for henne er å sikre god legedekning til innbyggerne. Det er å sette pasientene først. Populistisk og polariserende retorikk som fastlegene fremfører for å ivareta egne interesser, er ikke det. Dr. Dropin vil gjerne bidra med akutt nødhjelp, men sier også at vi står klare til å inngå mer langsiktige samarbeid. Hvordan får være opp til de som har ansvaret for å ivareta innbyggernes rettigheter.